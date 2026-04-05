O pensionară a câștigat 1,2 milioane de dolari la Loto cu numerele pe care le juca de aproape 50 de ani

O femeie din statul american Michigan a reușit să câștige marele premiu la Lotto 47, un jackpot de 1,2 milioane de dolari, folosind exact aceleași numere pe care le juca de aproape 50 de ani.

Câștigătoarea, în vârstă de 69 de ani, a preferat să își păstreze anonimatul. Șansa ca cineva să nimerească toate numerele la extragerea din 11 martie era de 1 la 10.737.573. Femeia a ghicit combinația 02-16-18-19-26-42, care i-a adus premiul cel mare.

„Joc aceleași numere la Lotto de 47 de ani, așa că atunci când am verificat numerele câștigătoare după extragere, le-am recunoscut imediat”, a povestit ea pentru People.

Emoția a fost atât de mare, încât nu a putut să păstreze vestea doar pentru ea. „L-am trezit pe soțul meu și i-am spus: «Cred că tocmai am câștigat la loto». Am luat biletul și l-am verificat împreună, iar atunci am realizat că este adevărat”, a mai spus femeia.

Premiul total a fost de 1,2 milioane de dolari, însă după impozitare câștigătoarea a rămas cu aproximativ 832.000 de dolari. Pentru ea, însă, cea mai mare valoare a câștigului este liniștea pe care o aduce. „Acest premiu înseamnă că soțul meu se poate pensiona, iar noi ne putem relaxa și bucura de viață”, a declarat femeia.

Deși ea a fost singura care a câștigat jackpotul la acea extragere, sute de alți jucători au plecat acasă cu premii mai mici, între 5 și 5.000 de dolari.

Lotto 47 este un joc lansat în 2005, cu extrageri de două ori pe săptămână, miercurea și sâmbăta.