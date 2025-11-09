Marele premiu de 9,66 milioane de euro la Loto 6/49 a fost câştigat cu o variantă simplă, pe un bilet care a costat 12 lei

Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro, a fost câștigat, duminică, cu un bilet de doar 12 lei, jucat online pe platforma Loteriei Române.

Loteria Română a anunțat duminică, 9 noiembrie, că premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 49.149.676,24 lei (echivalentul a 9,66 milioane de euro), a fost câștigat. Este cel mai mare premiu acordat în ultimele șase luni și al doilea ca valoare din istoria jocului.

Potrivit informaţiile de pe site-ul companiei, biletul norocos a fost completat online, prin platforma oficială bilete.loto.ro, și conţine o singură variantă la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Costul total al biletului a fost de 12 lei.

Câștigul reprezintă al treilea premiu de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Precedentul a fost acordat la extragerea din 11 mai 2025 și a avut o valoare de 10.046.415,60 lei.

Potrivit Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a revendica premiul.