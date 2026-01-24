search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în viață”

0
0
Publicat:

Programul „Work and Travel” în Statele Unite ale Americii atrage anual mii de studenți români, dornici să muncească și să călătorească peste Ocean în timpul verii, însă tentația de a trăi „visul american” a ajuns subiect de controverse.

New York, unul dintre orașele americane cele mai admirate. Foto: Pixabay.com
New York, unul dintre orașele americane cele mai admirate. Foto: Pixabay.com

Statele Unite ale Americii deschid anual calea pentru mii de studenți români dornici să muncească și să călătorească aici, sezonier, prin programul „Work and Travel”.

Mii de studenți, invitați în SUA să lucreze pe timpul verii

Entuziasmul pentru acest program ajunsese la cote maxime în anii 2000, însă a mai scăzut pe măsură ce țările din vestul Europei au oferit tot mai multe oportunități tinerilor din România. Ofertele de lucru pentru studenții care vor să își petreacă vacanța în SUA sunt diverse, mai ales în domeniul serviciilor turistice, și îi pot aduce în orașe populare, stațiuni, parcuri de distracție și rezervații naturale.

Potrivit agențiilor de recrutare participante în program, în SUA, salariul mediu poate fi chiar și de până la șase ori mai mare decât în România, iar prețurile la cumpărături sunt mult mai mici comparativ cu veniturile.

„Salariul minim stabilit de guvern este de 7,25 dolari/oră. Nu poți fi angajat pentru mai puțin de această sumă, cu excepția pozițiilor unde se oferă tips (bacșiș), cum ar fi server sau bartender. Multe state din America au stabilit un salariu minim mai mare, care poate ajunge până la 16–17 dolari/oră. Acest lucru se explică, desigur, și prin costurile mai ridicate din zonele respective”, transmite platforma GTS (Go To SUA).

gara din New York. Foto: Pixabay.com
gara din New York. Foto: Pixabay.com

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite în perioada iunie–septembrie, iar multe au fost deja rezervate. Pentru altele, studenții români care aplică pentru programul Work and Travel sunt așteptați la interviuri online sau prin intermediul agențiilor, cu angajatorii, pentru obținerea lor. Acestea au loc, de obicei, până în luna mai.

Din iunie, studenții își pot face bagajele pentru experiența de vară în SUA, însă cheltuielile pe care vor trebui să le suporte sunt estimate, în general, la 3.500–5.000 de dolari. Ele includ taxele percepute de agenții și pentru suportul administrativ, de până la 2.000 de dolari, taxa pentru viză de 185 de dolari, biletele de avion dus–întors de 800–1.500 de dolari, asigurarea medicală de 200–400 de dolari, cazarea de 100–200 de dolari pe săptămână, în funcție de locul ales sau de oferta angajatorului, mâncarea și diverse alte cheltuieli de câteva sute de dolari.

Veniturile sunt și ele variabile, în funcție de oferta angajatorilor, dar și de disponibilitatea studenților de a lucra. Unii își iau două joburi, pentru a fi siguri că se întorc cu câteva mii de dolari acasă, în timp ce alții preferă un program mai relaxat, cu mai mult timp liber, dar venituri mai mici. În general, cheltuielile sunt acoperite de salariile primite.

Cât de tentantă a rămas munca în SUA pentru români

Unii români care susțin că au aplicat pentru „Work and Travel” 2026 privesc cu îndoială situația actuală din Statele Unite ale Americii, afirmând că se tem că ar putea ajunge în locuri care nu le oferă siguranța și stabilitatea dorite.

„Cred că riscul mai mare nu ține de conflictele cu alte țări, ci de politica anti-imigrație din Statele Unite ale Americii. Trebuie să fii pregătit pentru varianta ca, în orice moment, Donald Trump să anunțe ceva de genul: că cei de la Work and Travel «fură joburile americanilor», iar programul să fie oprit pe loc”, scrie un român pe platforma Reddit.

New York. Foto: Pixabay.com
New York. Foto: Pixabay.com

Altcineva întreabă, ironic, pe aceeași platformă, dacă merită să muncești două joburi toată vara pentru banii pe care îi poți câștiga la un job sezonier în vestul Europei. Pentru alții, veniturile sunt însă mai puțin importante.

Citește și: Cum au cucerit românii America în anii 1900. „Satele din Ardeal se golesc, iar peste Ocean începe o nouă viață românească”

„Este o ocazie să văd SUA, pentru că în vestul Europei ajung imediat, oricând doresc”, afirmă altcineva.

Un român care a petrecut mai mulți ani în Statele Unite susține însă că nu a rămas impresionat de atracțiile turistice ale Americii, pentru că, deși sunt spectaculoase, a petrecut ore în șir pe drumuri pentru a le vedea.

O tânără le recomandă românilor să caute țări care le-ar putea oferi mai multă securitate socială și educație gratuită.

„Riscurile sunt mari, condițiile de viață sunt precare pentru clasa de mijloc, iar costurile medicale pot deveni rapid copleșitoare. Dacă ajungi să te atașezi de cineva și vrei să rămâi în Statele Unite ale Americii, apar alte obstacole serioase: costuri uriașe pentru educație, lipsa unei plase reale de siguranță socială, tensiuni rasiale persistente și un climat politic tot mai polarizat”, crede aceasta.

Un român spune că studenții care își aleg eficient destinațiile se pot întoarce acasă cu sume consistente, dar cu condiția să aibă mai multe locuri de muncă.

„Eu am fost vara asta în California și m-am întors acasă cu 12.000 de dolari din două joburi. Munceam la primul job de la 7 la 3, iar la al doilea de la 4 până la 8, 9 sau 10, în funcție de cât mă ținea. Nu am călătorit, nu mi-am cumpărat lucruri și nu îmi comandam mâncare online”, adaugă acesta.

Alt român spune că a fost, în urmă cu mai mulți ani, în Statele Unite ale Americii prin acest program și a reușit să strângă 6.500 de dolari, având un singur loc de muncă. Mai important, adaugă acesta, a fost faptul că a legat prietenii trainice cu foștii colegi de muncă. „Sunt experiențe o dată în viață, care m-au ajutat în carieră”, spune el.

Românii, atrași de munca în SUA de peste un secol

De aproape un secol și jumătate, Statele Unite ale Americii au fost o destinație care a trezit fascinația românilor.

Mii de familii din regiunile istorice ale Transilvaniei și Banatului au plecat să muncească în America încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar până la începerea Primului Război Mondial populația românească stabilită pe continentul american ajunsese la aproape 150.000 de oameni.

Ziarele din primii ani ai secolului XX anunțau că migrația dusese la golirea unor sate cu populație majoritar românească. Plecarea la muncă în America presupunea atunci mai puține formalități, însă călătoria era mult mai dificilă și dura mai multe săptămâni.

Cei mai mulți dintre emigranții români porneau spre Budapesta și Viena, unde puteau găsi firme care se ocupau de recrutarea muncitorilor necesari în Statele Unite ale Americii. Din cele două orașe ale Imperiul Austro-Ungar, își continuau drumul spre porturile germane Bremen și Hamburg ori spre portul Fiume (în prezent Rijeka).

În porturile supraaglomerate, oamenii așteptau zile în șir pentru a prinde loc pe vapoarele care, cu peste 1.200 de pasageri la bord, îi transportau spre New York. Călătoria din portul Fiume până la New York dura aproximativ 21 de zile, iar din porturile germane peste ocean însemna mai puțin de două săptămâni. Cei ajunși în America erau din nou verificați, iar dacă nu erau considerați apți de muncă erau obligați să se întoarcă.

Citește și: Canada, tărâmul făgăduinței pentru mulți români. „Munca e atât de multă, încât nu ai ani de viață pentru toate”

Mulți români erau agricultori (plugari), însă odată ajunși în SUA trebuiau să învețe rapid meserii mult mai istovitoare. Uzinele metalurgice erau cel mai adesea locurile unde erau angajați, însă mulți făceau cu greu față condițiilor dificile din oțelării.

Alții își căutau de lucru în fabrici de ciment și cariere de piatră, în minele de cărbune, în abatoare, în fabrici de conserve ori la construcția căilor ferate. Femeile se puteau angaja în fabrici de tutun, mătase, postav și hârtie, iar unele munceau cot la cot cu bărbații în fabricile de tinichea și fier sau în abatoare, informa presa anilor 1900.

Uzinele din Strip District, Pittsburgh. Wikipedia.
Uzinele din Strip District, Pittsburgh. Wikipedia.

Numeroși emigranți trăiau atunci în condiții mizere, în clădiri numite „borturi”, unde 20–30 de oameni împărțeau câteva camere. America rămânea însă un „tărâm al făgăduinței”, în care mulți români își puteau asigura viitorul.

După Primul Război Mondial, populația românească a continuat să crească, ajungând la sfârșitul anilor ’20 la 200.000–250.000 de migranți, arătau statisticile vremii. În ultimii ani, peste 360.000 de locuitori din SUA și-au declarat originea românească.

Potrivit Ambasada României în Statele Unite ale Americii, numărul românilor care trăiesc în SUA este mult mai mare, estimat la aproximativ un milion de persoane, ținând cont de faptul că declararea originii la recensământ nu este obligatorie, fluxul de imigrație din România continuă, iar mulți dintre cei stabiliți în SUA nu au dobândit încă cetățenia americană.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai mare cutremur din istorie! Urmările catastrofale: Ce s-a întâmplat cu oamenii
gandul.ro
image
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
mediafax.ro
image
Ce spune o legendă a lui Inter și a fotbalului mondial despre Cristi Chivu: ”Este de o inteligență rară”
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oraşul din România care renunţă la ghenă şi tomberoane şi le înlocuieşte cu pubele inteligente
observatornews.ro
image
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
cancan.ro
image
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
prosport.ro
image
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în alţi ani, acuzaţiile cetăţenilor
playtech.ro
image
A aflat din social media că soțul vrea să divorțeze. Camelia Voinea a reacționat la acuzațiile făcute de bărbat
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
Unchiul lui Mario a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre faptași băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Bomba momentului. Nicuşor Dan a semnat DEMISIA, e cutremur!
romaniatv.net
image
Anunț de ultimă oră despre taxe și impozite în 2026. Promisiunea premierului Bolojan pentru români
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Fursecuri nuci cu crema Sursa foto shutterstock 558061027 jpg
Fursecuri „nuci‟ cu cremă. Mai fragede nu există!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Povestea ochelarilor care „au oprit Cel de-al Treilea Război Mondial”. Președintele Macron i-a făcut celebri!

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!