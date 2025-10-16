search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

RetuRO anunță un nou sistem de colectare a PET-urilor, inspirat din Ungaria. Funcționează deja în nouă județe

0
0
Publicat:

RetuRO, compania care gestionează sistemul de garanție-returnare (SGR), a anunțat că a fost găsită o soluție pentru a fi colectate ambalajele de la micii comercianți din mediul rural. Potrivit companiei, un camion de mari dimensiuni „colectează ambalajele de la micii comercianți din mediul rural, itinerant”.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Atenția noastră se îndreaptă spre accesibilizarea sistemului și în mediul rural, unde nu există mari retaileri, nu există aparatele automate de colectare și unde, în mod ideal, colectarea ar trebui să se facă la micile magazine, manual.

Acesta este și motivul pentru care, începând cu luna august, colegii mei din zona comercială au identificat o soluție care funcționează în Ungaria, și anume un camion de mari dimensiuni care colectează ambalajele de la micii comercianți din mediul rural, itinerant”, a menționat Anca Marinescu, Corporate Affairs și Communication Manager RetuRO SGR, la o dezbatere de specialitate, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, sunt nouă județe unde se aplică experimental soluția de colectare de la micile magazine din mediul rural, urmând ca până la sfârșitul anului colectarea în acest mod să includă și al zecelea județ.

„Aceste mașini sunt un fel de RVM-uri (automate de colectare – n.r.) cum avem noi, consumatorii, doar că sunt pentru comercianți”, a explicat Anca Marinescu.

Potrivit acesteia, comercianții din mediul rural „își vor primi banii pe garanții și pe tariful lor de gestionare într-o săptămână”, astfel că nu vor mai fi probleme de „flux financiar”.

„Aceasta a fost soluția pe care am gândit-o pentru acest an. La sfârșitul anului vom trage linie, vom vedea cât de bine a funcționat, cât de mulți mici retaileri s-au alăturat sistemului de garanție-returnare ca urmare a implementării soluției și vom vedea dacă soluția ar putea fi extinsă la nivelul întregii țări”, a mai spus managera RetuRO SGR.

Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv au organizat, joi, Forumul de management și reciclare a deșeurilor, ediția a V-a, la care au mai participat secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Raul Pop, Elena-Gaspar Ion, președinte al Sistemului Național de Reciclare a Bateriilor, Mihai Stoica, director executiv al Asociației 2Celsius, și Mihail Tănase, specialist comunicare la Asociația Viitor Plus.

Peste 3 miliarde de ambalaje SGR, colectate în perioada ianuarie-august 2025

Potrivit ReturRO, 3,6 miliarde de ambalaje SGR au fost colectate în perioada ianuarie-august 2025.

Cu o rată de colectare de 79% în primele şapte luni ale acestui an, SGR continuă să sprijine tranziţia României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil faţă de mediu, potrivit comunicatului.

RetuRO Sistem Garanţie Returnare S.A. este o companie ce funcţionează pe principiul "not for profit", creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

Amintim că, în iulie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că analizează extinderea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) și la alte tipuri de ambalaje, precum borcanele sau cartoanele de lapte.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Horoscop 17 octombrie 2025. BERBECII sunt hotărâți să acționeze
gandul.ro
image
Încă un sector din Transalpina se închide
mediafax.ro
image
Economii de sute de milioane la consumul de carburant la stat. Un parlamentar vrea implementarea modelului Lasconi/Bolojan în toată țara
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
digi24.ro
image
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
gsp.ro
image
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
observatornews.ro
image
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cum se va calcula pensia pentru angajații MAI în 2026. Schimbări legislative
playtech.ro
image
Stanciu sau Hagi? Cine va fi căpitanul echipei naționale! Decizia anunțată de Mircea Lucescu în direct
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Zile libere pentru părinți când se închid școlile și grădinițele. Legea a fost dată din 2020
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Ghidul ajutoarelor pentru pensionari privind plata facturilor la utilități! De marți, 21 octombrie 2025, se pot depune cererile pentru bani
mediaflux.ro
image
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Monica Bîrlădeanu în chip de Regina Maria la gala Nu există nu se poate by Andreea Marin FOTO Faceboo (4) jpg
Frumoasă ca o crăiasă! Monica Bîrlădeanu a fost din nou, pentru o seară, Regina Maria
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
fantana jpg
Misterul scheletelor descoperite într-o fântână antică din Croația a fost rezolvat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!