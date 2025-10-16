RetuRO anunță un nou sistem de colectare a PET-urilor, inspirat din Ungaria. Funcționează deja în nouă județe

RetuRO, compania care gestionează sistemul de garanție-returnare (SGR), a anunțat că a fost găsită o soluție pentru a fi colectate ambalajele de la micii comercianți din mediul rural. Potrivit companiei, un camion de mari dimensiuni „colectează ambalajele de la micii comercianți din mediul rural, itinerant”.

„Atenția noastră se îndreaptă spre accesibilizarea sistemului și în mediul rural, unde nu există mari retaileri, nu există aparatele automate de colectare și unde, în mod ideal, colectarea ar trebui să se facă la micile magazine, manual.

Acesta este și motivul pentru care, începând cu luna august, colegii mei din zona comercială au identificat o soluție care funcționează în Ungaria, și anume un camion de mari dimensiuni care colectează ambalajele de la micii comercianți din mediul rural, itinerant”, a menționat Anca Marinescu, Corporate Affairs și Communication Manager RetuRO SGR, la o dezbatere de specialitate, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, sunt nouă județe unde se aplică experimental soluția de colectare de la micile magazine din mediul rural, urmând ca până la sfârșitul anului colectarea în acest mod să includă și al zecelea județ.

„Aceste mașini sunt un fel de RVM-uri (automate de colectare – n.r.) cum avem noi, consumatorii, doar că sunt pentru comercianți”, a explicat Anca Marinescu.

Potrivit acesteia, comercianții din mediul rural „își vor primi banii pe garanții și pe tariful lor de gestionare într-o săptămână”, astfel că nu vor mai fi probleme de „flux financiar”.

„Aceasta a fost soluția pe care am gândit-o pentru acest an. La sfârșitul anului vom trage linie, vom vedea cât de bine a funcționat, cât de mulți mici retaileri s-au alăturat sistemului de garanție-returnare ca urmare a implementării soluției și vom vedea dacă soluția ar putea fi extinsă la nivelul întregii țări”, a mai spus managera RetuRO SGR.

Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv au organizat, joi, Forumul de management și reciclare a deșeurilor, ediția a V-a, la care au mai participat secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Raul Pop, Elena-Gaspar Ion, președinte al Sistemului Național de Reciclare a Bateriilor, Mihai Stoica, director executiv al Asociației 2Celsius, și Mihail Tănase, specialist comunicare la Asociația Viitor Plus.

Peste 3 miliarde de ambalaje SGR, colectate în perioada ianuarie-august 2025

Potrivit ReturRO, 3,6 miliarde de ambalaje SGR au fost colectate în perioada ianuarie-august 2025.

Cu o rată de colectare de 79% în primele şapte luni ale acestui an, SGR continuă să sprijine tranziţia României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil faţă de mediu, potrivit comunicatului.

RetuRO Sistem Garanţie Returnare S.A. este o companie ce funcţionează pe principiul "not for profit", creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

Amintim că, în iulie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că analizează extinderea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) și la alte tipuri de ambalaje, precum borcanele sau cartoanele de lapte.