RetuRO: Aproape 600 de milioane de ambalaje SGR, colectate într-o singură lună. Pentru anul în curs, cifrele sunt de ordinul miliardelor

Aproape trei miliarde de ambalaje cu garanţie au fost returnate de către consumatori, în primele şapte luni ale acestui an, din care aproape 600 de milioane doar în luna iulie, potrivit datelor publicate, marţi, de RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR).

„De la începutul anului, aproximativ 3 miliarde de ambalaje cu garanţie au fost returnate de către consumatori, iar RetuRO a predat către reciclatori o cantitate de 215.000 de tone de ambalaje. În luna iulie au fost colectate peste 580 de milioane de ambalaje SGR - aceasta este cea mai mare cantitate de la lansarea sistemului în noiembrie 2023 şi reprezintă 79% din cantitatea pusă pe piaţă", se arată într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Cu o rată de colectare de 79% în primele şapte luni ale acestui an, SGR continuă să sprijine tranziţia României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil faţă de mediu, potrivit comunicatului.

„Not for profit"

RetuRO Sistem Garanţie Returnare S.A. este o companie ce funcţionează pe principiul "not for profit", creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

Amintim că, în iulie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că analizează extinderea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) și la alte tipuri de ambalaje, precum borcanele sau cartoanele de lapte.