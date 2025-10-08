Schimbare majoră pentru sticlele de plastic: cum se transformă viitorul ambalajelor

După capacele care nu se mai desprind, sticlele de plastic trec printr-o nouă transformare. Producătorii pregătesc recipiente mai ușoare, realizate din materiale biodegradabile sau bioplastice, menite să reducă impactul asupra mediului și să sprijine economia circulară.

Transformarea ambalajelor din plastic continuă. După ce producătorii au introdus capacele care nu se mai desprind de sticlă, o măsură menită să reducă poluarea și pierderea componentelor la reciclare, urmează o nouă etapă: realizarea sticlelor din materiale biodegradabile și bioplastice.

Potrivit publicației AS, scopul acestei schimbări este de a diminua impactul asupra mediului și de a încuraja economia circulară. Pentru mulți cumpărători, primul pas, introducerea capacelor fixe, a fost una dintre cele mai vizibile modificări, deși a stârnit nemulțumiri. Noile capace sunt, însă, considerate un pas necesar, deoarece „ajută la reciclarea completă a ambalajului, evitând ca părțile componente, din materiale diferite, să ajungă separate la deșeuri”, explică specialiștii citați.

Sticle mai ușoare și mai ușor de reciclat

Următoarea schimbare vizează chiar structura sticlelor. Noile modele vor fi mai subțiri și mai ușoare, fără a pierde din rezistența necesară transportului sau utilizării zilnice. În paralel, companiile din domeniu înlocuiesc treptat plasticul virgin cu plastic reciclat, pentru a atinge obiectivele impuse de Uniunea Europeană.

Până în 2030, o parte semnificativă din materialul folosit la producția sticlelor trebuie să provină din reciclare. Această tranziție sprijină economia circulară – un sistem în care materialele sunt refolosite constant și reintegrate în procesul de producție.

Capace mai sigure și mai ecologice

După capacele care nu se mai desprind, producătorii pregătesc o nouă generație de închideri – mai sigure, mai ușor de utilizat și realizate tot din materiale biodegradabile. Noile soluții ar urma să reducă și mai mult impactul asupra mediului și să faciliteze reciclarea.

Asociațiile ecologiste au primit cu entuziasm aceste schimbări, considerându-le un pas real în lupta împotriva poluării cu plastic. De asemenea, folosirea materialelor reciclate contribuie la reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor și aduce beneficii economice întregului lanț de producție și distribuție.

Ce impune Uniunea Europeană

Reglementările europene privind sticlele PET stabilesc obiective clare pentru anii următori. Din 2025, toate sticlele pentru băuturi trebuie să conțină cel puțin 25% plastic reciclat, iar până în 2030, procentul minim va crește la 30%.

Aceste reguli fac parte din Directiva (UE) 2019/904, care urmărește reducerea impactului produselor din plastic asupra mediului și obligă producătorii să mențină capacele atașate de sticle.

Totodată, Uniunea Europeană impune ținte stricte pentru colectarea separată a deșeurilor din plastic: 77% până în 2025 și 90% până în 2029 din greutatea produselor introduse pe piață.

Regulamentul PPWR (2025/40), care va intra treptat în vigoare între 2026 și 2040, va armoniza normele privind ambalajele și va introduce procente minime de material reciclat în toate tipurile de ambalaje din plastic. În plus, se vor aplica măsuri pentru reducerea microplasticelor și îmbunătățirea reciclabilității.

Spre o industrie mai verde

Toate aceste inițiative au același scop: reducerea dependenței de plasticul virgin și stimularea unei economii circulare. Noile sticle, mai ușoare, biodegradabile și reciclabile, marchează un pas important spre o industrie a ambalajelor mai sustenabilă în întreaga Uniune Europeană.