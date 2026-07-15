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Restricții pe Podul Giurgiu - Ruse chiar în perioada concediilor. Intervalul în care se circulă greu

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Cei care pleacă în aceste zile spre Bulgaria sau Grecia trebuie să se aștepte la întârzieri la trecerea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, deoarece joi dimineață circulația este restricționată temporar.

Restricţii temporare de circulaţie pe Podul Prieteniei. FOTO: arhivă
Restricţii temporare de circulaţie pe Podul Prieteniei. FOTO: arhivă

În plin sezon estival, când numeroși români aleg să meargă în vacanță în Bulgaria sau Grecia cu mașina, autoritățile impun noi restricții pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse. Joi dimineață, șoferii trebuie să ia în calcul timpi mai mari de aşteptare la traversare.

Autoritățile bulgare desfășoară intervențiile în zona centrală a podului, pe teritoriul Bulgariei, iar pentru ca muncitorii să poată lucra în siguranță se circulă alternativ, mașinile trecând pe rând pe cele două sensuri de mers.

Lucrările au avut loc azi, pe 15 iulie, și vor continua și mâine, pe 16 iulie, între orele 06:00 și 11:00.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat, pe pagina sa oficială, că autoritățile bulgare au transmis că restricţionarea circulaţiei este impusă de faptul că se schimbă corpurile de iluminat montate pe stâlpii din zona centrală a Podului Prieteniei.

Polițiștii de frontieră le recomandă șoferilor să țină cont de restricţii atunci când își stabilesc ora plecării pentru a evita blocajele şi formarea de cozi, mai ales că podul este una dintre variantele folosite frecvent de cei care merg către Bulgaria și Grecia.

Nu este prima intervenție care afectează traficul pe Podul Prieteniei în această vară. La începutul lunii iunie, autoritățile au oprit complet circulația pentru lucrări de întreținere și modernizare.

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