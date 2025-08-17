Reporturi uriașe la Loto: peste 4,25 milioane de euro la 6/49 și 5,63 milioane de euro la Joker

Duminică, jucătorii Loteriei Române au șansa de a câștiga premii impresionante, după ce la ultimele trageri, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în valoare totală de 1,52 milioane de lei.

Potrivit comunicatului transmis de Loteria Română, la Loto 6/49, categoria I, reportul a ajuns la 21,55 milioane de lei, echivalentul a peste 4,25 milioane de euro. La jocul Noroc, este în joc un report cumulat de 2,61 milioane de lei (aproximativ 516.000 de euro).

Cel mai mare premiu pus în joc este la Joker. La categoria I, reportul a ajuns la 28,54 milioane de lei, adică peste 5,63 milioane de euro. Și la categoria a II-a există un premiu important, de 222.100 lei (circa 43.800 de euro).

La Noroc Plus, premiul de categoria I a ajuns la 1,4 milioane de lei (277.900 de euro). La Loto 5/40, reportul pentru categoria I este de 792.200 lei (156.400 de euro), iar pentru categoria a II-a de aproximativ 84.900 de lei. La Super Noroc, premiul de categoria I a urcat la 156.300 de lei (peste 30.800 de euro).

„La tragerea Joker s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 70.749,95 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Eforie Sud”, se arată în comunicatul Loteriei Române.

La ultimele trageri de joi, 14 august, s-au înregistrat reporturi consistente. Loteria a acordat peste 19.700 de câștiguri, în valoare totală de 1,52 milioane de lei.