search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Noi trageri Loto joi, 14 august 2025. Reporturi de milioane de euro la 6/49 și Joker

0
0
Publicat:

Joi, 14 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. 

Numerele extrase vor fi anunțate începând cu ora 18:30. FOTO: arhivă
Numerele extrase vor fi anunțate începând cu ora 18:30. FOTO: arhivă

Numerele extrase vor fi anunțate începând cu ora 18:30.

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La extragerile de duminică, 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Reporturile din această seară

Loto 6/49: peste 20,74 milioane lei (peste 4,09 milioane euro) la categoria I.

Noroc: peste 2,48 milioane lei (peste 489.300 euro) report cumulat.

Joker: peste 28,22 milioane lei (peste 5,56 milioane euro) la categoria I și peste 151.400 lei (peste 29.800 euro) la categoria a II-a.

Noroc Plus: peste 1,38 milioane lei (peste 272.100 euro) la categoria I.

Loto 5/40: peste 712.200 lei (peste 140.400 euro) la categoria I și peste 44.900 lei la categoria a II-a.

Super Noroc: peste 151.100 lei (peste 29.800 euro) la categoria I.

Agențiile Loto vor fi închise vineri, 15 august 2025, cu ocazia Sfintei Maria. În această zi nu se vor efectua plăți de premii.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul lui Miruță: Nu mai sunt bani pentru salarii!
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Restricții pentru camioane de Sfânta Maria: Circulația interzisă pe principalele drumuri spre litoral și munte
mediafax.ro
image
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
fanatik.ro
image
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
libertatea.ro
image
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
observatornews.ro
image
Melania Trump îl dă în judecată pe Hunter Biden! Cere despăgubiri de 1 miliard de dolari după dezvăluirile făcute de fiul lui Joe Biden
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Direct! Luis Enrique a spus-o pe față, după ce PSG a revenit de la 0-2 cu Tottenham și a câștigat Supercupa
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost bătută crunt de doi bărbați într-un magazin din Craiova. Aceștia s-au enervat că s-a format coadă la casă
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Adevărul despre banii românilor! Anunț de la Guvern
mediaflux.ro
image
„Mama fotbalului kosovar”, Qeqa Krelani, mesaj pentru Gigi Becali: „O cupă de șampanie, nu una cu Paracetamol” » Ce zice despre români
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Jennifer Aniston, comentariu rar despre „triunghiul amoros” în care s-a aflat cu Brad Pitt și Angelina Jolie

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!