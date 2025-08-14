Noi trageri Loto joi, 14 august 2025. Reporturi de milioane de euro la 6/49 și Joker

Joi, 14 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Numerele extrase vor fi anunțate începând cu ora 18:30.

La extragerile de duminică, 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Reporturile din această seară

Loto 6/49: peste 20,74 milioane lei (peste 4,09 milioane euro) la categoria I.

Noroc: peste 2,48 milioane lei (peste 489.300 euro) report cumulat.

Joker: peste 28,22 milioane lei (peste 5,56 milioane euro) la categoria I și peste 151.400 lei (peste 29.800 euro) la categoria a II-a.

Noroc Plus: peste 1,38 milioane lei (peste 272.100 euro) la categoria I.

Loto 5/40: peste 712.200 lei (peste 140.400 euro) la categoria I și peste 44.900 lei la categoria a II-a.

Super Noroc: peste 151.100 lei (peste 29.800 euro) la categoria I.

Agențiile Loto vor fi închise vineri, 15 august 2025, cu ocazia Sfintei Maria. În această zi nu se vor efectua plăți de premii.