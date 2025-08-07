Report de aproape patru milioane de euro la Loto 6/49 şi de peste cinci milioane de euro la Joker

Joi, 7 august, sunt programate noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la extragerile de duminică, 3 august, Loteria Română a acordat 25.496 de câştiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei. Reporturile sunt consistente.

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro), iar la Joker, la categoria I, reportul este de peste 27,52 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro), potrivit Loteriei Române.

La jocul Noroc este, reporul cumulat trece de 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro), iar la Super Noroc, reportul cumulat trece dew 145.800 de lei (peste 28.700 de euro).

La ultima tragere Joker, de duminică, la categoriile a II-a şi a III-a, s-au înregistrat două câştiguri în valoare de 84.962,97 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie loto din Bucureşti, Sectorul 5 şi online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc din 3 august, la categoriile a II-a şi a III-a, s-au înregistrat două câştiguri în valoare de 77.262 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucat online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi pe joacaloto.ro.