Haos la metrou. Călători dați jos din tren la Piața Unirii, după ce o ușă s-a defectat

O garnitură de metrou s-a defectat miercuri dimineață în Piața Unirii, iar călătorii care circulau spre nordul Capitalei au fost dați jos din tren.

Călătorii care circulau cu metroul miercuri dimineață din sud spre nordul Capitalei au fost dați jos din tren la oră de vârf.

O ușă nu se mai închidea și, din motive de siguranță, Metrorex a decis retragerea trenului de pe traseu, de pe Magistrala M2.

În același timp, Metrorex a suplimentat numărul trenurilor, astfel încât să facă față numărului mare de călători la orele dimineții, când oamenii merg către locurile de muncă.