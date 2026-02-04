Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale

Localnicii din Flămânzi, acolo unde a început Răscoala de la 1907 s-au răzvrătit din nou. De această dată, însă, pașnic. Pur și simplu nu vor să plătească dările la stat din cauza măsurilor de austeritate. Autoritățile locale spun însă că totul riscă să se întoarcă împotriva lor.

Majorarea taxelor și impozitelor locale, ca măsură de austeritate, a stârnit nemulțumire în rândul populației, în România. Mai ales în județele mai sărace. Cum ar fi Botoșaniul, cel mai nordic din România și totodată, cel puțin statistic, unul dintre cele mai nevoiașe din țară.

În orașul Flămânzi, localitatea în care a început Răscoala de la 1907, urmașii răsculaților s-au răzvrătit din nou. De această dată pașnic și nu împotriva arendașilor, ci contra majorării birurilor de la stat. Pe scurt, sunt destui flămânzeni care sunt deciși să nu plătească taxele și impozitele locale. Sau, ca să fim mai exacți, să amâne achitarea lor cât de mult posibil. Acest lucru l-au sesizat și autoritățile locale. Reprezentanții Primăriei spun că această formă de revoltă se poate întoarce ca un bumerang chiar împotriva comunității și a cetățenilor.

„Îi o răzbunare mare, nu așa!”

Flămânziul a devenit oraș după anul 2004, în perioada de pre-aderare la Uniunea Europeană, pentru a îndeplini criteriile de urbanizare ale României. Până atunci a fost comună. Flămânziul este celebru la nivel național, datorită Răscoalei de la 1907. Aici a început ultima mare răscoală țărănească din Europa, după ce sătenii s-au ridicat împotriva arendașului, cel care tot amâna încheierea învoielilor agricole. După 118 ani, urmașii răsculaților de la 1907, s-au modernizat. Au schimbat căruțele pe automobile și casele de chirpici pe locuințe moderne. Au spălătorii și ateliere auto, supermarket și chiar chioșcuri cu cafea de fițe. Mulți au făcut banii muncind în străinătate. Alții au rămas în satele din împrejurimi și se luptă cu sărăcia.

Cert este că flămânzenii au pus de-o nouă răscoală. Fără furci, topoare și pumni dați arendașilor. În schimb, s-au ridicat pașnic și tăcut împotriva măsurilor de austeritate. Supărați de creșterea prețurilor dar mai ales a taxelor și impozitelor locale, oamenii au dat pas plății birurilor la stat. Aceștia spun că se vor răzbuna neplătind sau amânând cât mai mult posibil plata taxelor și impozitelor locale.

„Sunt mari impozitele. Mă duc și eu să văd ce am acolo. Nu prea plătește lumea. Taxele sunt mari, nu sunt bani, toate scumpe. Oamenii se răzbună. Îi o răzbunare mare nu așa!”, mărturisește un localnic.

O altă flămânzeacă spune că oamenii s-au săturat și aleg să protesteze în felul acesta. „Medicamentele sunt scumpe, toate sunt scumpe. Mâncarea este scumpă. Se răzbună pe domnul Bolojan că el o crescut taxele”, precizează femeia.

Alți localnici spun că răzbunarea este mai degrabă un pretext. În realitate oamenii în vârstă, în special, cu pensii de CAP, nu au bani efectiv de plătit dările. „Nu vedeți ce viață scumpă. Este incredibil. Sunt foarte mari și impozitele. Nu le plătește lumea că nu au bani”, spun aceștia.

„O tendință generală de răzvrătire fiscală”

Fronda localnicilor a fost sesizată rapid și de reprezentanții Primăriei. Totul a început de la oficiul de Taxe și Impozite Locale. Angajații și-au dat seama rapid că pe la casierie au trecut cam puțini localnici. Mai mulți întreabă decât plătesc. În plus, funcționarii au remarcat că mulți se iau după ce văd pe internet.

„Foarte mulți intră, întreabă cât au de plătit. fiindcă au auzit zvonuri pe internet că s-au dublat taxele și impozitele. Din 10 persoane însă, dacă pleacă unul sau doi nemulțumiți că s-a mărit, un pic, la extravilan sau la clădiri, dar opt pleacă mulțumiți. Sunt însă mai puțini plătitori ca anul trecut, gradul de colectare este mai redus. Unii nu au luat pensiile, alții nu vor. Sunt și cei care mai așteaptă”, spune Dan Scripei funcționar la Serviciul de Taxe și Impozite Locale Flămânzi.

Reprezentanții Primăriei spun că au observat o adevărată „răzvrătire fiscală”. „La momentul ăsta încasările, printr-o comparație, sunt sub nivelul celor de anul trecut. Acuma explicații pot fi multe, unele obiective, altele legate și de tendința generală de răzvrătire fiscală. Cert este că nicio localitate, poate doar în afara celor foarte bogate, nu poate supraviețui fără încasarea taxelor și impozitelor”, spune viceprimarul Ioan Guraliuc.

Totodată, autoritățile locale se apără și spun că majorările au fost făcute la minimul legal. „Am mărit în conformitate cu legea taxele și impozitele și la nivel minim, permis de lege”, adaugă viceprimarul.

„De unde să luăm banii? Asta-i întrebarea”

Reprezentanții Primăriei arată că dacă localnicii o țin tot așa și fie nu plătesc anul acesta, fie întârzie plata până la finele anului, situația se va agrava în Flămânzi. În plus, adaugă aceștia, „răzvrătirea fiscală” se va întoarce tot împotriva localnicilor. Și asta în condițiile în care riscă să rămână fără iluminat public, transport public local sau diferite servicii comunitare, achitate din fondurile proprii ale Primăriei.

„La finalul lunii furnizorul de energie electrică trimite facturile. Dacă le achităm funcționează serviciul, dacă nu le achităm, furnizorul nu discută. Și aici vorbim inclusiv de iluminat public dar și alte instituții. La finalul lunii vine factura de la transportul public. Acolo avem multe subvenții date pentru elevi și pensionari. Dar operatorul trebuie plătit. La fel, astăzi operatorul venea cu facturi. Le achităm, supraviețuim, dacă nu le achităm este o altă discuție. Avem copiii la centrul de zi, sunt cheltuieli acolo cu masă caldă, căldură. Nu mai spun de drumuri. Perioada cu gheață ne-a zăpăcit efectiv. Adică multe cheltuieli, fiindcă am avut și două combateri de gheață pe zi. Oamenii vor să circule civilizat. Avem undeva la 50 de kilometri de asfalt, dar și asfaltul trebuie întreținut, plus încă 50 de kilometri de drumuri pietruit. De unde să luăm bani? Asta-i întrebarea”, spune Ioan Guralic.

În plus, autoritățile locale spun că au nevoie de bani la buget pentru a cofinanța sau efectiv duce la bun sfârșit, cel puțin pe partea de documentație și cheltuieli neeligibile, proiectele pe fonduri europene, pentru modernizarea orașului.

„Flămânziul derulează multe proiecte pe fonduri europene, Dar acestea necesită cheltuieli, cu tot felul de studii, cu scrierea cererilor de finanțare, cu partea de proiectare dar și cu partea de cheluieli neeligibile. Trebuie bani”, adaugă viceprimarul.

Flămânziul nu este singura localitate afectată de „răzvrătirea fiscală”. Sunt și alte primării care au constatat o scădere drastică a achitării taxelor și impozitelor locale, față de aceeași perioadă a anului trecut. Ca și la Flămânzi, pe de o parte este vorba despre sărăcie tot mai lucie și prețuri tot mai mari, iar de cealaltă parte oamenii care cred că așa pedepsesc Guvernul pentru măsurile de austeritate.



