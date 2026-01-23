Bolojan anunță creșterea vârstei de pensionare pentru anumite categorii și dă asigurări că nu mai crește taxele anul acesta

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Radio România Actualități, că în 2026 nu vor fi majorate taxe și impozite, subliniind că presiunea bugetară va fi preluată inclusiv de aparatul de stat. Șeful Executivului a anunțat, totodată, măsuri ferme de reformă, inclusiv creșterea vârstei de pensionare pentru anumite categorii profesionale.

„Anul acesta nu vor mai crește taxe și impozite”, a afirmat Ilie Bolojan, explicând că este necesar ca „greutatea să fie preluată și de aparatul de stat”.

Premierul a precizat că Guvernul va lua măsuri pentru corectarea dezechilibrelor din economie, menționând că „trebuie să închidem companiile de nedreptăți”. Potrivit acestuia, efectele reformelor ar urma să se vadă în a doua jumătate a anului.

„În a doua jumătate a acestui an se vor vedea efectele măsurilor, ceea ce ar trebui să ne scadă inflația”, a spus Bolojan.

Creșterea vârstei de pensionare, „bătută în cuie”

Întrebat despre măsurile certe pentru relansarea economică, premierul a indicat clar creșterea vârstei de pensionare, după adoptarea reformei administrative.

„Creșterea vârstei de pensionare se va face pentru toate categoriile care acum se pensionează la 40–50 de ani”, a declarat Ilie Bolojan, precizând că măsura va fi aplicată unitar și este necesară pentru sustenabilitatea sistemului.

Pachetele legislative, finalizate până săptămâna viitoare

Șeful Executivului a mai anunțat că pachetele legislative aflate în lucru, care includ și măsuri de sprijin pentru sectorul metalelor rare, vor fi finalizate integral până săptămâna viitoare.

În ceea ce privește procedura de angajare a răspunderii Guvernului în Parlament, Bolojan a spus că „ținta este să angajăm răspunderea înainte de 1 februarie”.

Despre moțiunea de cenzură: „Nu am nicio problemă”

Referitor la posibilitatea unei moțiuni de cenzură, premierul a declarat că susținerea Guvernului va fi testată în Parlament.

„Susținerea Guvernului se testează în Parlament. Când își va asuma răspunderea, se va testa susținerea Guvernului. Nu am niciun fel de problemă pe această temă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a adăugat că stabilitatea politică este esențială inclusiv din perspectiva costurilor de finanțare ale statului: „Unul din elementele importante care formează costul dobânzilor ține și de stabilitatea politică”.