Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
Plata taxelor locale, suspendată în mai multe localități din Alba. Motivul pentru care s-a luat decizia

Publicat:

Mai multe primării din judeţul Alba, ale unor localităţi situate în munţii Apuseni, au anunţat că suspendă, începând de joi, plata taxelor locale.

Taxe și impozite locale FOTO: Adevărul
Taxe și impozite locale FOTO: Adevărul

„Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că, în urma demersurilor pe care le-am făcut personal către Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, Guvernul României şi Ministerul Finanţelor, privind aplicarea facilităţilor fiscale (de reducere cu 50% a impozitelor si taxelor locale) prevăzute de HG nr. 323/1996 pentru localităţile din Munţii Apuseni şi Delta Dunării, am decis suspendarea temporară a încasării impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2026. Această măsură se aplică începând de joi, 22 ianuarie 2026, şi va rămâne în vigoare până la apariţia unor noi reglementări legale”, a anunţat, miercuri, seară, pe Facebook, primarul oraşului Abrud, Radu Marcel Tuhuţ. 

Aceeaşi măsură a fost luată şi de primăria oraşului Câmpeni, scrie News.

„Primăria Câmpeni suspendă temporar plata impozitelor şi taxelor locale. Ca urmare a demersurilor adresate Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Guvernului României şi Ministerului Finanţelor, privind acordarea unor facilităţi fiscale locuitorilor din localităţile din Munţii Apuseni şi Delta Dunării, prevăzute în HG nr. 323/1996, Primăria Oraşului Câmpeni suspendă, începând de joi, 22 ianuarie 2026, încasarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2026, până la apariţia noilor reglementări legale”, este anunţul făcut miercuri de Primăria Câmpeni pe Facebook, semnat de primarul Cristian Dan Paşca.

Primăria Arieşeni anunţase de luni seară că suspendă plata impozitelor locale, pentru că ar putea beneficia de un regim special în continuare.

„Primăria comunei Arieşeni informează cetăţenii că pentru câteva zile se suspendă încasarea impozitelor locale deoarece voi propune Consiliului Local modificarea Hotărârii privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2026. În urma consultărilor cu specialişti din domeniul juridic şi financiar-fiscal, se pot acorda reduceri de până la 50%, pentru cazurile prevăzute de Codul fiscal, după cum urmează: art. 456 alin. (2) lit. i) - pentru locuinţa de domiciliu aflată în proprietatea persoanelor care locuiesc în comuna Arieşeni; art. 464 alin. (2) lit. h) - pentru terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea persoanelor care locuiesc în comuna Arieşeni; art. 469 alin. (2) lit. e) - pentru un mijloc de transport aflat în proprietatea persoanelor care locuiesc în comuna Arieşeni. Modificarea va fi supusă procedurilor legale şi va produce efecte după adoptarea de către Consiliul Local urmând să revenim cu o informare în acest sens, iar după aceasta se va putea relua încasarea impozitelor”, a anunţat Primăria, pe Facebook, din 19 ianuarie.

„În urma memoriului depus la Cabinetul Primului Ministru, Ministerul Finanţelor, Curtea de Conturi a României şi Instituţia Prefectului Alba, Primăria Comunei Albac recomandă cetăţenilor amânarea plăţii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2026 până la primirea unui răspuns concret din partea instituţiilor mai sus menţionate. În cazul în care plăţile au fost sau vor fi încasate, iar reducerea va fi aprobată, sumele de bani vor fi restituite contribuabililor!”, a anunţat şi Primăria Albac.

Deciziile privind suspendarea plăţii taxelor şi impozitelor locale în aceste unităţi administrativ teritoriale au fost luate după ce în ediţia tipărită a Ziarului Unirea a fost publicat, miercuri, un articol care relata situaţia mai multor localităţi din munţii Apuseni care, potrivit legislaţiei, beneficiau de posibilitatea reducerii cu 50% a taxelor şi impozitelor locale, pentru că fac parte dintr-o zonă defavorizată, astfel de zone fiind Munţii Apuseni şi Delta Dunării.

Citându-l pe profesorul universitar Popa Irimie, Ziarul Unirea a explicat că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/ 2025 nu abrogă sau modifică prevederile referitoare la Munţii Apuseni şi Delta Dunării ca zone defavorizate, ci introduce aspecte cu caracter general, comune tuturor localităţilor din România, excepţiile fiind încă aplicabile.

„Ordonanţa nr. 27/1996, aprobată prin Legea nr. 96/1997 şi republicată ulterior, instituia facilităţi fiscale pentru locuitorii din Munţii Apuseni şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, inclusiv o reducere de 50% a impozitelor şi taxelor locale pentru clădiri şi terenuri. Această măsură viza persoanele fizice cu domiciliul în zonele menţionate, având scopul de a sprijini dezvoltarea socio-economică a respectivelor arealuri, considerate defavorizate. Începând cu 2026, reducerea cu 50% a impozitelor locale pe clădiri, terenuri şi vehicule pentru persoanele fizice din Munţii Apuseni şi Delta Dunării a fost eliminată. Pachetul 2 de măsuri fiscale propus de Guvernul Bolojan a prevăzut eliminarea alocării de la bugetul de stat a sumelor destinate susţinerii acestei facilităţi, totuşi autorităţile locale putând opta pentru menţinerea bonificaţiei de 50% pentru o singură locuinţă”, notează Ziarul Unirea.

Potrivit jurnaliştilor locali, în judeţul Alba, administraţiile din comunele Poşaga şi Ocoliş au menţinut această facilitate adoptând hotărâri de Consiliu Local prin care acordă reducerea la jumătate a cuantumului impozitelor pentru proprietatea de domiciliu, pentru un autovehicul pentru fiecare familie şi pentru terenul intravilan.

Celelalte peste 20 de unităţi administrativ-teritoriale din Munţii Apuseni din Alba nu au acordat asemenea reduceri, iar în unele dintre acestea plata impozitelor locale a fost suspendată tocmai pentru ca administraţiile locale să primească clarificări de la autorităţile centrale.

Alba Iulia

