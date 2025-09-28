Român arestat în Germania după ce și-a răpit propria fiica în Spania, amenințând-o pe mama copilei cu o armă. Unde a fost găsită fata

Un bărbat român a fost arestat în Germania după ce și-a răpit propria fiică în Spania, amenințând-o pe mama copilei cu o armă, relatează libertaddigital.com. Incidentul s-a petrecut în plină stradă la Ferrol, unde tatăl, împreună cu un complice, a tras focuri de armă în aer și a fugit cu fetița.

Tatăl, care era deja căutat de autoritățile spaniole pentru mai multe infracțiuni, a traversat mai întâi granița în Portugalia, apoi în Germania, unde locuiau unii membri ai familiei sale și unde se știa că desfășura activități infracționale. Acolo a fost prins de autorități, iar operațiunea internațională a condus la recuperarea minorei în România.

Ancheta, coordonată de Poliția din Ferrol-Narón, a implicat colaborarea autorităților judiciare și de poliție din mai multe țări. La data de 11 septembrie, fetița a fost localizată în București, aflată în compania bunicii paterne. Câteva ore mai târziu, tatăl a fost arestat în timp ce încerca să fugă din nou în Germania.

În prezent, bărbatul se află în custodie, în așteptarea procedurilor judiciare, iar minora a fost deja încredințată mamei sale, fiind pusă în siguranță.