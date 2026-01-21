„Raiul halatelor albe” pentru studenții internaționali: de ce vin în România, dar pleacă după absolvire

România și Bulgaria au devenit adevărate „raiuri ale halatelor albe”, atrăgând mii de studenți internaționali care vin aici să studieze medicina. În timp ce vecinii bulgari sunt preferați pentru medicina generală, România se impune ca destinație pentru viitorii stomatologi. Totuși, majoritatea tinerilor străini au un plan clar: după absolvire, se vor întoarce să profeseze în țările lor.

Stomatologia este una dintre cele mai căutate specializări printre studenții străini în cele șase universități de medicină din România. În 2022, peste 14.000 de studenți internaționali au absolvit medicina dentară în țară, arată datele Eurostat.

Chimène Mansour, studentă belgiană în anul IV la Universitatea „Carol Davila” din București, a fost convinsă să vină în România de medici români care profesează în Belgia. „Sunt doctori români în Belgia care lucrează în cele mai bune spitale și mi-au spus: «Dacă vrei să ai cea mai bună educație în medicină, mergi în România și întoarce-te»”, povestește ea pentru HotNews.

Chimène spune că preferă modul de predare românesc și că începe să depășească bariera lingvistică în relația cu pacienții: „În România, ne dau multe stiluri de învățare. Comunicarea este directă cu profesorii și este minunat”.

După absolvire, tânăra se va întoarce în Belgia și știe deja unde va profesa ca medic stomatolog.

Costuri mai accesibile și educație de calitate

Pentru studenții internaționali, taxele de școlarizare pot ajunge la peste 50.000 de euro pentru întreaga durată a studiilor, însă rămân mai mici comparativ cu alte state europene. Ana Maria Țâncu, prodecană la UMF „Carol Davila”, explică: „În țările lor de proveniență, accesul la o facultate de medicină dentară este dificil: numărul de locuri este foarte mic și concurența este extraordinar de mare. Costurile pentru taxa de studii și trai sunt mult mai accesibile. Diploma obținută în România este, fără doar și poate, foarte valoroasă”.

La „Carol Davila”, taxa anuală pentru un student străin este de 10.000 de euro, indiferent de specializare sau limbă de studiu. La alte universități din țară, sumele variază între 43.500 și 56.000 de euro pentru toți anii de studiu.

Chimène Mansour spune că investiția merită: „Cu cât universitatea e mai ieftină, cu atât primești mai puțin de la ei. Atâta timp cât am o educație bună, congrese frumoase în București și Erasmus, sunt ok cu asta”.

Studenți veniți de la mii de kilometri

Taha Asadi, student australian în anul III la Stomatologie la „Carol Davila”, a ales România după ce nu a reușit să obțină o bursă în țara sa și a refuzat Ucraina din cauza riscurilor legate de conflict. „«Mamă, ai văzut ce spune Putin?» Asta a fost poate cu trei zile înainte de invazie. Jur, poate chiar a doua zi, Putin invadează”, povestește el pentru HotNews.

Și el intenționează să se întoarcă în Australia după absolvire, chiar dacă ia în calcul posibilitatea de a face rezidențiatul în România, dacă va exista un program în limba engleză.

Amândoi tinerii laudă comunicarea cu profesorii români. Chimène spune că profesorii au „niște accente foarte frumoase”, iar Taha îi descrie ca „profesioniști care încearcă mereu să facă tot ce pot” pentru studenți.

Francezi și români, moldoveni și israelieni: topul studenților străini

Victor, student francez cu tată român, a ales România pentru că nu și-ar fi putut obține parafa de stomatolog în Franța. A urmat un an pregătitor de limbă română și plătește 6.000 de euro pe an pentru școlarizare la „Titu Maiorescu”. „Nu mă gândesc să mă angajez în România, vreau să mă întorc în Franța când doresc”, spune el.

În sesiunea de admitere 2024 la UMF „Carol Davila”, 261 de studenți internaționali au fost admiși la programele în română, engleză și franceză. Potrivit HotNews, între 2020 și 2024, cei mai mulți studenți internaționali care au venit în România au fost moldoveni (27.669), israelieni (4.345) și francezi (3.226), urmați de germani, italieni, sârbi, unguri, greci și ucraineni.

Bulgaria, destinația medicilor generalisti

Dacă România atrage viitorii stomatologi, Bulgaria găzduiește anual mii de studenți internaționali la medicina generală. Din cei aproape 16.000 de studenți înmatriculați în 2024, mai mult de jumătate au ales medicina generală. Centrele preferate sunt Plovdiv, Pleven, Varna și Sofia, unde proporția studenților străini depășește pe cea a localnicilor.

Haralambos Giltsis, absolvent grec la Plovdiv, a fost mulțumit de cursuri, dar nu se gândește să profeseze în Bulgaria: „De ce ar rămâne un străin care nu vorbește limba să muncească în Bulgaria? În restul Europei ar câștiga mai mult, dublu sau triplu”.

Și Alexandros Ioannidis, tot grec, se simte „ca acasă” în Bulgaria, dar planul său este să profeseze în Grecia, unde limba și oportunitățile sunt mai bune.

Costurile de școlarizare din Bulgaria sunt comparabile cu România: universitatea din Plovdiv taxează 10.000 de euro pe an, Sofia 9.950 de euro, iar Varna 9.100 de euro.