Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
Raed Arafat le răspunde românilor nemulțumiți că RO-Alert le strică somnul: „Nu există posibilitatea de a separa”

Publicat:

Secretarul de Stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a făcut câteva precizări, după ce mai mulți oameni s-au plâns în spațiul public că au primit un mesaj RO-Alert la 4:20 dimineața.

Șeful DSU, Raed Arafat FOTO gov.ro
Potrivit șefului DSU, RO-Alert se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate.

„Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

El a mai precizat totodată că mesajele RO-Alert se transmit pe baza informărilor primite de la ANM și sunt emise la nivelul dispeceratului, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Codul roșu de ninsori și viscol presupune fenomene periculoase, precum copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse sau alte riscuri majore pentru populație.

„Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor. Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaște situația reală”, a adăugat Raed Arafat.

În ceea ce privește sunetul emis de RO-Alert, Arafat a spus că „este unul standard și nu poate fi modificat în prezent. Există însă demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor aflate în risc de expunere”. Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS, potrivit șefului DSU.

„Totodată, aș dori, pe această cale, să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit, din structurile MAI și din structurile celorlalte autorități centrale și locale, dar mai ales vreau să le mulțumesc cetățenilor care au colaborat pe durata perioadei în care ne-am aflat sub incidența codurilor portocaliu și roșu”, a conchis acesta.

Afirmațiile vin după ce, în noaptea de marți spre miercuri, la 04:20, milioane de telefoane au emis simultan sunetul RO-Alert. Mesajul anunța o alertă meteo: Cod roșu de zăpadă. Reacțiile din mediul online au fost dominate de nemulțumire, întrucât sistemul RO-Alert a fost folosit, în percepția multora, la maximum de intensitate pentru un risc considerat banal.

loading Se încarcă comentariile...
