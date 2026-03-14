Prognoza meteo pentru sâmbătă, 14 martie: Vremea va fi mai caldă decât în mod normal, însă în București temperaturile vor scădea ușor

Meteorologii au transmis că sâmbătă, 14 martie, vremea va fi în continuare mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi de până la 18 grade.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va fi variabil, însă dimineața și noaptea local vor fi nori joși sau ceață în sud și est.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sudul Banatului (viteze de 50–60 km/h și izolat de 65–70 km/h), precum și în nordul Moldovei, pe arii restrânse în Transilvania și pe crestele Carpaților Meridionali (rafale în general de 40–45 km/h, iar la altitudini mari la munte de 60–80 km/h), adaugă ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 18 grade, iar cele minime se vor situa de la -7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei până la 7 grade în Dealurile de Vest.

În București, temperaturile vor scădea ușor. Cerul va fi variabil, iar îndeosebi în a doua parte a nopții se va forma nebulozitate joasă. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de 0–2 grade.