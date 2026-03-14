Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Ales primar fără să candideze. Locuitorii unei stațiuni bavareze și-au ales edilul scriindu-i numele pe buletinul de vot. „Este pur și simplu perfect pentru noi”

Situație neobișnuită într-o mică stațiune din Bavaria: după ce nimeni nu a vrut să candideze la funcția de primar, locuitorii au decis singuri cine trebuie să conducă localitatea și au scris pe buletinele de vot numele edilului care anunțase deja că vrea să se pensioneze.

Helmut Knaus a fost ales primar fără să mai candideze. FOTO: Facebook/Philippsreut

O situație cu totul inedită a avut loc în localitatea Philippsreut, o stațiune pitorească situată în inima Pădurii Bavareze. În lipsa oricărui candidat dispus să intre în cursa pentru funcția de primar, alegătorii au apelat la o soluție prevăzută de legea electorală bavareză: au scris pe buletinul de vot numele persoanei pe care o consideră cea mai potrivită pentru a conduce comunitatea.

Alegerea lor a fost vechiul edil, Helmut Knaus, în vârstă de 64 de ani, care administrează localitatea de 12 ani și care anunțase deja că nu mai candidează, pentru că intenționează să se retragă din funcție.

Primarul nu și-a ascuns surprinderea în fața rezultatului.

„Am vrut să mă pensionez, dar cetățenii au vrut altceva”, a declarat Helmut Knaus, primarul localității Philippsreut.

După ce acesta a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat, nimeni din comunitate nu s-a arătat dispus să îi ia locul. În aceste condiții, legislația electorală din Bavaria permite alegătorilor să își nominalizeze preferatul direct pe buletinul de vot. Așa s-a întâmplat și la Philippsreut, unde 216 locuitori au scris pe buletinele de vot numele lui Helmut Knaus, iar din totalul de 415 voturi exprimate acesta a obținut o majoritate absolută, echivalentă cu aproximativ 57%, potrivit unei postări pe Facebook.

Chiar și în aceste condiții, edilul nu este obligat să accepte mandatul.

„Domnul Knaus nu este obligat să accepte funcția. Dacă nu acceptă acum funcția, va trebui să o luăm de la capăt și să organizăm noi alegeri”, a explicat Marco Denk, responsabil electoral.

Cu toate acestea, cei mai mulţi locuitori spun că nu își doresc un alt primar și îl apreciază pentru implicarea sa în comunitate.

„E un om de acțiune. Îi place să muncească”, a spus unul dintre localnici, în timp ce altul a adăugat: „Cred că este un bun administrator. Are grijă de oameni și își face timp pentru ei”. Pentru mulți dintre locuitori, concluzia a fost simplă: „Este pur și simplu primarul perfect pentru noi”.

Pentru a nu-şi dezamăgii susţinătorii, Helmut Knaus a decis că nu își poate abandona comunitatea, chiar dacă planurile sale erau altele.

„Cu 57% din voturi, nu pot să spun «nu». Nu pot să îmi iau rămas bun. E frumos că au votat pentru mine, așa că nu o să îi abandonez. Chiar dacă nu am candidat, voi continua atât timp cât voi putea”, a spus acesta.

Într-o localitate atât de mică, responsabilitățile unui primar nu sunt la fel de complexe ca în marile orașe, însă Helmut Knaus se ocupă de lucrurile esențiale pentru comunitate, de la reparația drumurilor până la buna funcționare a pârtiilor din stațiune. Pentru această activitate primește un salariu de aproape 3.000 de euro pe lună, iar planurile sale de pensionare și de renovare a propriei locuințe vor trebui, cel puțin pentru moment, să mai aștepte.

