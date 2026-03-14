„Preşedintele nu face acorduri proaste”. Donald Trump a respins propunerea lui Vladimir Putin de a transfera uraniul iranian în Rusia

Donald Trump a respins propunerea lui Vladimir Putin de a transfera în Rusia stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, idee mai veche, reluată, însă, în cadrul unei convorbiri telefonice recente dintre cei doi.

Cea mai recentă discuţie telefonică purtată în această săptămână între Vladimir Putin și Donald Trump a inclus o propunere controversată legată de programul nuclear al Iranului și de încheierea războiului dintre Washington și Teheran. Potrivit unor surse citate de Axios, liderul de la Kremlin a sugerat ca uraniul îmbogățit al Iranului să fie transferat în Rusia, ca parte a unui posibil acord menit să reducă tensiunile și să faciliteze încheierea conflictului în Orientul Mijlociu. Propunerea nu a fost, însă, acceptată de Donald Trump.

Potrivit aceloraşi surse, ideea nu este una nouă și a mai fost discutată în trecut, însă poziția Statelor Unite rămâne aceeași.

„Nu este prima dată când a fost avansată. Nu a fost acceptată. Poziţia SUA este că trebuie să vedem uraniul securizat”, a declarat pentru Axios un oficial american.

Miza este una uriașă, în condiţiile în care Iranul ar deține aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la un nivel de 60%, o cantitate care, potrivit experților, ar putea fi transformată în material de calitate militară în doar câteva săptămâni.

Conform estimărilor, această cantitate ar fi suficientă pentru producerea a peste zece arme nucleare. Din acest motiv, securizarea stocului nuclear iranian reprezintă unul dintre principalele obiective strategice ale Statelor Unite și Israelului în actualul conflict, notează Axios.

Rusia s-a oferit să ajute la încheierea conflictului

În teorie, propunerea Moscovei ar fi putut oferi o cale de a elimina riscul nuclear fără a implica trimiterea de trupe americane sau israeliene pe teritoriul iranian. Rusia este deja o putere nucleară și dispune de infrastructura necesară pentru a gestiona astfel de materiale şi a mai depozitat în trecut uraniu iranian slab îmbogățit, în cadrul acordului nuclear internațional semnat în 2015.

Potrivit informațiilor citate de Axios, Vladimir Putin a prezentat mai multe scenarii pentru încheierea războiului dintre SUA și Iran în timpul convorbirii telefonice de luni cu Donald Trump, iar transferul uraniului în Rusia a fost doar una dintre opțiunile discutate.

Înainte de izbucnirea războiului, Iranul a respins varianta transferului materialului nuclear în Rusia și a sugerat, în schimb, diluarea uraniului în propriile instalații, sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică şi nu există informaţii că autoritățile de la Teheran ar fi dispuse acum să accepte o soluție diferită.

„Preşedintele nu face acorduri proaste”

Oficialii americani susțin că Donald Trump rămâne deschis negocierilor, dar doar în condițiile unui acord favorabil.

„Preşedintele vorbeşte cu toată lumea - Xi, Putin, europenii - şi este întotdeauna dispus să încheie un acord. Dar trebuie să fie un acord bun. Preşedintele nu face acorduri proaste”, a spus oficialul american.

În paralel, Washingtonul și Israelul analizează și alte scenarii pentru a securiza stocul de uraniu iranian. Potrivit relatărilor anterioare ale Axios, una dintre opțiunile discutate ar fi trimiterea unor forțe speciale în Iran, într-o etapă ulterioară a conflictului, pentru a prelua controlul asupra materialului nuclear.

Într-un interviu acordat Fox News Radio, Donald Trump a sugerat însă că, cel puțin în prezent, securizarea stocului de uraniu iranian nu reprezintă principala prioritate a administrației sale.

„Nu ne concentrăm pe asta, dar la un moment dat s-ar putea să o facem”, a spus el.

În același interviu, Trump a recunoscut pentru prima dată că Rusia ar putea oferi sprijin Iranului în conflict, după ce mai multe voci au sugerat că Moscova furnizează informații care ar putea fi folosite pentru a viza forțele americane.

„Cred că (Putin) s-ar putea să îi ajute puţin, da. Şi probabil crede că noi ajutăm Ucraina, nu-i aşa?”, a spus Donald Trump, sugerând că astfel de dinamici fac parte din jocul geopolitic dintre marile puteri. „Aşa că el spune asta, iar China ar spune acelaşi lucru. E ca şi cum: ei fac asta şi noi facem asta, ca să fim corecţi”, a conchis liderul de la Casa Albă.