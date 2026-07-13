search
Luni, 13 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Violența sexuală la festivaluri: problema despre care nu vorbim deloc

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Festivalurile de muzică sunt promovate ca experiențe ale libertății si fericirii: locuri în care zeci de mii de tineri dansează, cântă și își suspendă, pentru câteva zile, regulile cotidiene.

FOTO Pixabay ktphotografy
FOTO Pixabay ktphotografy

Însă pentru un număr semnificativ de femei, aceeași libertate este însoțită de o altă realitate: atingeri nedorite, comentarii cu tentă sexuală, pipăieli în mulțime și, în cele mai grave cazuri, agresiuni sexuale.

Fenomenul nu este unul excepțional și nici rezultatul unor incidente izolate. Un studiu internațional desfășurat în 22 de țări arată că peste 81,5% dintre femei au fost victime ale hărțuirii sexuale înainte de împlinirea vârstei de 17 ani.

Participarea fetelor la festivaluri a crescut in ultimii ani, depășind 45% din publicul festivalurilor europene.

In acest context, cercetările au început să evidențieze un fenomen îngrijorător: violența sexuală nu reprezintă o exceptie a experienței festivalului, ci o parte din aceasta.

Două caracteristici apar constant în literatura de specialitate. Prima este normalizarea agresiunilor sexuale. A doua este subraportarea aproape sistematică a acestora. Un sondaj YouGov realizat în Marea Britanie arată că 43% dintre femeile participante la festivaluri au experimentat comportamente sexuale nedorite, însă doar 2% au raportat incidentul poliției.

Această discrepanță ridică o întrebare esențială: câte agresiuni rămân, în realitate, invizibile?

Gravitatea fenomenului a fost atât de mare încât a determinat reacții fără precedent. După numeroasele violuri și agresiuni sexuale raportate la festivalul Bråvalla din Suedia în 2016 și 2017, organizatorii au luat o decizie radicală: au anulat ediția din 2018, declarând că festivalul nu va reveni până când bărbații „vor învăța să se comporte corespunzător”.

Festivalul a atras până la 50.000 de participanți și a găzduit trupe și artiști precum Rammstein, Iron Maiden, Kanye West, Linkin Park și Avicii. Din păcate, festivalul a fost anulat definitiv la sfârșitul lunii iunie 2018.

Însă statisticile spun doar o parte din poveste, in spatele fiecărui procent există o persoană.

Orla își amintește momentul în care o simplă seară petrecută la concert s-a transformat într-o experiență traumatică:

„Urmăream concertul de pe scena principală și eram complet absorbită de ceea ce se întâmpla. Dintr-odată, a apărut de nicăieri. Purtam o fustă, iar el și-a băgat mâna pe sub fusta mea, introducându-și degetele în vaginul meu, apoi m-a ridicat de la pământ apucându-mă de zona genitală.”

Becca descrie aceeași senzație de vulnerabilitate absolută.

„Stăteam de vorbă cu o prietenă. La un moment dat am simțit o mână sub fusta mea care m-a apucat direct de zona intimă.”

Niciuna dintre aceste femei nu își cunoștea agresorul.

De fapt, toate cazurile analizate de Bows (2022) au fost comise fie de necunoscuți, fie de persoane întâlnite ocazional în timpul festivalului. Agresorul nu trebuie să stabilească o relație cu victima, ii sunt suficiente câteva secunde și protecția oferită de mulțime.

Acesta este unul dintre motivele pentru care festivalurile diferă fundamental de alte spații de divertisment, de cluburi sau baruri. Nu doar oamenii creează riscul, ci și mediul.

Sute de mii de participanți, aglomerație permanentă, întuneric, consum de alcool și droguri, muzică la un volum ridicat și promovarea ideii de libertate absolută transformă festivalul într-un spațiu în care responsabilitatea individuală pare suspendată.

Sarah descrie foarte bine această dinamică:

„Oamenii profită de aglomerație pentru a scăpa basma curată. Mulți dintre cunoscuții mei s-au trezit cu droguri puse în băutură. Atmosfera relaxată și dorința de a cunoaște oameni noi îi oferă agresorului, în propria minte, o justificare pentru ceea ce face.”

În aceste condiții, agresiunea devine aproape imposibil de atribuit unei persoane. Julia numește acest fenomen „misoginie în trecere”.

„Tipul respectiv poate fi oriunde. Până când îți faci curaj să vorbești cu personalul, același lucru s-a putut întâmpla deja altor câteva persoane. Este un fel de misoginie în trecere.”

Agresorul atinge, dispare în mulțime și devine imposibil de identificat. Pentru victimă, incidentul durează câteva secunde, insa efectele lui pot dura ani.

Paradoxal, tocmai caracteristicile care definesc experiența festivalului – libertatea, apropierea fizică dintre participanți, atmosfera relaxată și suspendarea normelor cotidiene – sunt cele care pot crea oportunități pentru agresori.

Orla rezumă această percepție într-o singură frază:

„Unii oameni au impresia că acolo este un fel de teritoriu fără legi.”

Această percepție explică și limitele măsurilor tradiționale de prevenire. Camerele de supraveghere surprind cu dificultate o pipăire într-o mulțime de zeci de mii de persoane. Patrulele de securitate pot reduce anumite riscuri, însă literatura arată că, în unele cazuri, chiar membri ai personalului festivalurilor au fost implicați în acte de hărțuire sexuală.

Prin urmare, problema nu este exclusiv una de securitate, este una de cultură organizațională.

Atât timp cât agresiunile sunt percepute drept „accidente inevitabile”, „parte din atmosferă” sau „prețul distracției”, festivalurile vor continua să ofere agresorilor exact ceea ce caută: anonimat, impunitate și tăcerea victimelor.

sursa: Hannah Bows, Universitatea din Durham, “ It’s Like a Drive by Misogyny”: Sexual Violence at UK Music Festivals (2024), Violence Against Women, 2024.

Mai multe de la Mihai Copăceanu

Cum putem avea un An Nou Fericit?
Opinii
Semnal de alarmă: Crește mult consumul de alcool în rândul fetelor în preajma Sărbătorilor. 10 recomandări pentru părinți
Opinii
De ce peste 2 milioane de români au votat Călin Georgescu ? 10 adevăruri!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Declarații controversate ale ambasadorului german la Chișinău. Hubert Knirsch e acuzat că neagă identitatea românească a Basarabiei
digi24.ro
image
Cum a reușit o tânără să strângă 18.000 de lire în 7 luni. Secretul era în propriul dulap: „M-a trezit la realitate”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan se întâlnește la Cotroceni cu liderii fostei coaliții. Programul consultărilor
gandul.ro
image
Trăiește la 40°C și spune ce NU trebuie să faci pe caniculă
mediafax.ro
image
OFICIAL! Istvan Kovacs a primit vestea de la FIFA. Se știu brigăzile de la semifinale
fanatik.ro
image
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
libertatea.ro
image
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a devenit Japonia un cuib pentru spionii ruși care vânează tehnologie
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Țiriac Jr. a văzut imaginile cu Simona Halep și noul partener: "Ai reușit!". "Răspunsul" fostei sportive a venit instant
digisport.ro
image
Incendiu devastator la un club din Bangkok. Cel puțin 27 de persoane au murit
click.ro
image
O tânără a decis să-și vândă la second-hand toate hainele și a adunat suficienți bani pentru o vacanță de câteva luni în jurul lumii
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Falşii avocaţi fac tot mai multe victime pe internet. Cum a fost înşelat Mihai cu 3.000 de lei
observatornews.ro
image
Alexandru Nițu a fost dat dispărut pe 28 iunie 2026. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
cancan.ro
image
Top 10 pensii în România. Judecătorii primesc 25.400 lei. Militarii - 5.800. Oamenii obișnuiți au 2.820 lei
newsweek.ro
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
prosport.ro
image
Cele 5 oraşe strategice din România. Harta mobilității militare, pe aici s-ar putea deplasa rapid trupele NATO
playtech.ro
image
Gol anulat GREȘIT pentru Universitatea Craiova! Imaginile pe care oamenii din VAR nu le-au văzut. Radu Naum: „Ceea ce prezentăm nu e din burtă”
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
digisport.ro
image
Germania înregistrează cel mai mare număr de decese prin înec din ultimii 20 de ani, pe fondul caniculei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gabi Mureșan a fost condus pe ultimul drum. Furtună puternică la slujbă, a plâns cerul pentru el. Imagini IMPRESIONANTE de la înmormântare! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Românii trebuie să își înregistreze casele. Succesiunile sunt gratuite
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Întârzieri în lanț pe ruta București — Brașov și retur, pe 12 iulie. Un tren a depășit trei ore întârziere
actualitate.net
image
Imagini cumplite cu momentul în care pilotul român Adrian Rus-Sinner și-a pierdut viața. Detaliul surprins înainte de tragedie
click.ro
image
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer. Cum se simte vedeta la două luni de la moartea mamei sale
click.ro
image
Ce s-a întâmplat cu averea moștenită de Marcela Fota de la soțul ei: „Să știe toată lumea”
click.ro
prințesă foto profimedia 0560613293 jpg
„Sexul a fost exploziv, ea nu era virgină.” Prințesa cu cei mai frumoși sâni s-ar fi iubit până și cu Mick Jagger și Warren Beatty
okmagazine.ro
water texture background night sky reflection jpg
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bianca Drăgușanu s-a operat din nou. Vedeta a apărut cu capul bandajat: „Am făcut-o și pe asta!”
image
Imagini cumplite cu momentul în care pilotul român Adrian Rus-Sinner și-a pierdut viața. Detaliul surprins înainte de tragedie

OK! Magazine

image
„Regele preludiului”, obsedat de virginitate, striga în culmea extazului: „Mama, iartă-mă!”

Click! Pentru femei

image
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!