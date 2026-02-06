search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut niciodată. Sunt revoltată de depravarea sa”

Publicat:

Corina Tarniță, profesoară la Princeton, rupe tăcerea după apariția în documentele Epstein. Cercetătoarea spune că nu a știut nimic despre activitățile acestuia și că regretă orice legătură cu el. „Aș vrea să nu-l fi cunoscut niciodată”, a spus aceasta.

Corinei Tarniță este menționată în dosarele Epstein. FOTO: Princeton
Corinei Tarniță este menționată în dosarele Epstein. FOTO: Princeton

Profesoara de ecologie și biologie evoluționistă de la Universitatea Princeton, Corina Tarniță, a făcut primele declarații publice după ce numele ei a apărut în documentele declasificate ale Departamentului de Justiție al SUA privind cazul Jeffrey Epstein.

Cercetătoarea româncă se alătură unei liste tot mai mari de academicieni care au comunicat cu Epstein după prima sa condamnare din 2008 și care susțin că nu au știut nimic despre activitățile sale criminale.

Într-o declarație transmisă publicației The Daily Princetonian, Corina Tarniță a precizat că nu l-a văzut niciodată pe Epstein „să se comporte inadecvat” și că toate interacțiunile sale directe cu acesta au avut loc „în compania unor oameni de știință seniori și proeminenți”.

Fișierele declasificate nu conțin dovezi care să sugereze că profesoara ar fi știut sau ar fi participat la vreo infracțiune legată de Epstein.

„Ca majoritatea celor care l-au cunoscut pe Epstein în calitatea lui de donator pentru cercetare științifică, sunt revoltată de depravarea sa și regret că l-am întâlnit”, a scris Corina Tarniță.

Tarniță a fost prezentată lui Epstein în 2008, pe vremea când era doctorandă și ulterior cercetătoare postdoctorală în cadrul Programului pentru Dinamică Evoluționistă de la Harvard, condus atunci de profesorul Martin Nowak, un colaborator apropiat al lui Epstein. Acesta din urmă a donat în 2003 suma de 6,5 milioane de dolari pentru înființarea programului de la Harvard.

Potrivit documentelor, numele Corinei Tarniță apare de cel puțin 344 de ori în corespondența dintre ea și Epstein, începând din 2008 – anul în care acesta a fost condamnat pentru solicitarea prostituției unui minor.

Tarniță a explicat că Epstein i-ar fi spus că vrea să „sprijine alte femei aflate la început de carieră în matematică” și că i-a cerut ajutorul pentru un astfel de efort în România, dorind să rămână donator anonim.

„În contextul acestei relații în curs de dezvoltare, am ridicat cu Universitatea din Iași ideea unui donator anonim care să sprijine matematiciene excepțional de promițătoare. Universitatea din Iași a propus candidate, pe care le-am ajutat să le evaluez în funcție de promisiunea lor academică”, a spus profesoara. 

Tarnita a scris că își amintește că doar două matematiciene au fost selectate în final pentru sprijinul lui Epstein și că ea a ajutat la aranjarea plăților „în conformitate cu dorința declarată a lui Epstein de a rămâne anonim”.

Schimburi de e-mail din 2009 sugerează că Tarniță a facilitat transferuri bancare către două conturi – unul din România și unul din California – pentru două tinere matematiciene. Numele destinatarilor au fost redactate în documente, iar scopul exact al plăților nu a putut fi verificat independent.

Prin intermediul unui purtător de cuvânt al Universității Princeton, Tarniță a confirmat că a participat la una sau două întâlniri la reședința lui Epstein din Florida, alături de „oameni de știință seniori și proeminenți”.

De asemenea, a spus că a refuzat o invitație la o conferință organizată pe una dintre insulele private ale lui Epstein.

„Interacțiunile mele cu Epstein au scăzut în mod natural pe măsură ce am părăsit Programul pentru Dinamică Evoluționistă și s-au încheiat după ce am început să lucrez la Princeton”, a mai precizat ea.

Corina Tarniță s-a alăturat Universității Princeton în 2013 ca profesoară asistentă. A fost promovată la asociat și a primit tenure în 2018, devenind profesoară titulară în 2021.

„Din nou, aș vrea să nu-l fi cunoscut niciodată”, a concluzionat Tarniță.

Ultimul set de fișiere declasificate arată amploarea influenței lui Epstein în mediul academic, cu profesori de la universități precum Duke, Yale și Harvard care au menținut legătura cu el chiar și după condamnarea din 2008.

