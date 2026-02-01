Cine este românca Corina Tarniță, profesoara de la Princeton menționată în documentele Epstein

Numele Corinei Tarniță, una dintre cele mai cunoscute românce din mediul academic american, apare în documentele declasificate din dosarul Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026 de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Menționarea sa a atras atenția publică în România, în contextul în care noile documente evidențiază dimensiunea internațională a rețelei de contacte și relații create de miliardarul american.

Apariția numelui său în documente nu este însoțită de acuzații penale și nu indică implicarea Corinei Tarniță în rețeaua de trafic sexual coordonată de Epstein. Presa care a analizat materialele subliniază că simpla menționare într-o corespondență sau într-un document financiar nu echivalează cu o vinovăție.

De la Craiova la universitățile de top ale lumii

Corina Tarniță este matematiciană și biolog teoretician româno-american, născută în România și formată academic la unele dintre cele mai prestigioase instituții din lume. A absolvit Universitatea Harvard, unde a obținut licența, masteratul și doctoratul în matematică, finalizând studiile doctorale în 2009.

Ulterior, a fost bursieră în cadrul Harvard Society of Fellows, una dintre cele mai selective comunități academice, iar apoi s-a alăturat corpului profesoral al Universității Princeton. În prezent, este profesoară de ecologie și biologie evoluționistă, cu o activitate de cercetare axată pe biologia matematică, sisteme complexe și procese de autoorganizare.

De-a lungul carierei, a colaborat cu cercetători de renume mondial, inclusiv cu celebrul biolog evoluționist Edward O. Wilson, și a publicat lucrări care au generat dezbateri importante în comunitatea științifică internațională. În 2024, a fost distinsă cu bursa Guggenheim, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri academice din Statele Unite.

Drumul său profesional a început la Craiova, unde a fost elevă a Colegiului Național „Frații Buzești” și a câștigat de trei ori Olimpiada Națională de Matematică. Într-un interviu acordat presei române în urmă cu mai mulți ani, ea afirma că lipsa oportunităților din România a determinat-o să își continue studiile în străinătate, declarații care au alimentat dezbateri despre exodul tinerilor supradotați.

Ce apare, concret, în dosarele Epstein

Documentele declasificate nu conțin dovezi care să indice implicarea penală a Corinei Tarniță. Numele său apare în corespondență și în legătură cu tranzacții financiare menționate în dosar, fără ca scopul exact al acestora să fie clarificat public.

Potrivit informațiilor publicate de mai multe instituții media din România, documentele fac referire la intermedierea unor plăți în valoare totală de aproximativ 30.000 de euro provenite de la Jeffrey Epstein. Într-un schimb de mesaje este menționată și o tranșă de 10.000 de euro care ar fi urmat să ajungă la o fată din România. Mailurile nu explică destinația finală a banilor și nu conțin elemente care să demonstreze implicarea Corinei Tarniță în activități ilegale sau în rețeaua de trafic sexual.

În documentele declasificate apare și numele unui alt român, Ion Nicola, însă contextul menționării rămâne, de asemenea, neclar.

România, frecvent menționată în documentele desecretizate

Publicarea celei mai recente tranșe din dosarele Epstein arată că România este menționată de peste 800 de ori în documente. Anchetele jurnalistice sugerează că Europa de Est, inclusiv România, a fost una dintre zonele de interes pentru rețeaua lui Epstein, însă majoritatea numelor sunt fie anonimizate, fie menționate fără suficiente detalii pentru a stabili responsabilități individuale.

În același set de documente apare frecvent și numele președintelui american Donald Trump, menționat de peste 1.000 de ori în cele aproximativ trei milioane de documente declasificate, inclusiv în schimburi de mesaje cu foști oficiali de rang înalt ai SUA.

Autoritățile americane au subliniat că o mare parte dintre materialele făcute publice au fost anonimizate tocmai pentru a proteja persoane care nu sunt inculpate. Până în acest moment, nu există informații publice care să indice că Corina Tarniță ar fi fost cercetată penal sau civil în legătură cu cazul Epstein.

Apariția numelui său în documente ridică întrebări, dar, în lipsa unor probe sau acuzații oficiale, nu oferă concluzii definitive.