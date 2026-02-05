Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și-a cerut joi scuze victimelor pedofilului Jeffrey Epstein, după ce noile dezvăluiri din dosarele Epstein arată legături între fostul ambasador al Regatului Unit la Washington, Peter Mandelson, și finanțatorul american. Starmer a admis că Mandelson a mințit în momentul preluării mandatului, negând orice apropiere de Epstein.

„Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru ce vi s-a făcut. Îmi pare rău că atât de mulți oameni cu putere v-au dezamăgit. Îmi pare rău că am crezut minciunile lui Mandelson și l-am numit în funcție. Și îmi pare rău că, chiar și acum, sunteți forțate să urmăriți din nou această poveste desfășurându-se în public”, a declarat Keir Starmer.

Mandelson, acuzat că a mințit despre relația cu Epstein

Premierul a explicat că, înainte de a fi numit ambasador, Peter Mandelson a fost chestionat direct în legătură cu relația sa cu Jeffrey Epstein. „Înainte să fie numit ambasador, Mandelson a fost întrebat direct despre natura relației sale cu Epstein. A fost întrebat dacă a stat la Epstein după condamnarea acestuia. Iar mai târziu, când au apărut informații suplimentare, a fost întrebat dacă a acceptat cadouri și ospitalitate și dacă a fost pe deplin transparent în privința relației. Informațiile disponibile acum arată clar că răspunsurile pe care le-a dat erau minciuni”, a spus Starmer, potrivit The Guardian.

Presiune politică asupra premierului

Scandalul are ecouri puternice pe scena politică britanică și îl afectează direct pe premier. Partidul Conservator a anunțat că va cere un vot de neîncredere în Parlament, iar lidera formațiunii îl acuză pe Keir Starmer că ar fi știut despre relația diplomatului britanic cu pedofilul american, în ciuda declarațiilor publice de acum.