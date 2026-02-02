Harvey Weinstein, menționat în dosarul Epstein. Documentele FBI scot la iveală noi mărturii despre abuzurile comise de fostul producător de film

Noile documente din dosarul Epstein făcute publice arată că acesta ar fi traficat fete către alte persoane, deși afirmațiile susțineau anterior că nu există dovezi pentru a investiga implicarea unor terți în crimele infractorului sexual new yorkez.

În cele trei milioane de fișiere publicate, pe lângă Bill Gates, Prințul Andrew sau Elon Musk, apar și nume precum Harvey Weinstein, fost producător de film acuzat de agresiune sexuală, sau Leon Black, finanțist american, potrivit The Guardian.

Unele documente recent publicate conțin acuzații conform cărora Epstein furniza victime altor bărbați.

Atât aceste fișiere, cât și documente judiciare anterioare, indică posibila implicare penală a altor persoane alături de Epstein și complicea sa, Ghislaine Maxwell.

Reprezentanții lui Weinstein resping acuzațiile

O acuzatoare a declarat că Maxwell i-ar fi spus că Epstein trebuie să plece de acasă, dar că în locuință se afla un prieten care avea nevoie de un masaj.

În timpul acelei întâlniri, respectivul partener i-ar fi oferit bani în schimbul întreținerii de relații sexuale.

Femeia susține că a acceptat, iar bărbatul a plătit-o. Un „memorandum de urmărire penală” din 26 ianuarie 2021, semnat de asistenți ai procurorului federal din Districtul de Sud al New York-ului, descrie această întâlnire.

Conform documentului, când avocații femeii i-au arătat o fotografie a magnatului Harvey Weinstein, ea l-a identificat ca fiind bărbatul respectiv. Numele procurorilor sunt anonimizate.

Nu este clar în ce măsură autoritățile au investigat aceste afirmații. Weinstein nu a fost niciodată pus sub acuzare pentru vreo faptă legată de Epstein.

O prezentare a FBI, creată după iulie 2025, descrie o altă acuzație: Epstein i-ar fi cerut unei victime să îi facă un masaj lui Weinstein, timp în care acesta i-ar fi cerut să își dea jos cămașa; când ea a refuzat, fostul producător ar fi amenințat-o că va aduce alte femei care să o forțeze.

Reprezentanții lui Weinstein, care se află deja în închisoare pentru agresiune sexuală, resping categoric acuzațiile: „Harvey neagă acest lucru. Documentul citat este un memorandum intern care înregistrează acuzații, nu concluzii.”

Implicarea lui Leon Black

Finanțistul Leon Black, fost CEO al Apollo Global Management (firmă americană de administrare a activelor), apare pe o pagină intitulată „NUME PROMINENTE” într-o prezentare FBI despre cazul Epstein.

Documentul menționează acuzații conform cărora Epstein i-ar fi cerut unei persoane (al cărei nume este șters) să îi facă lui Black un masaj în timp ce acesta era nud.

O altă acuzatoare susține că o femeie i-a făcut masaj lui Black, iar acesta ar fi forțat-o să întrețină raporturi sexuale.

Leon Black a negat vehement orice infracțiune. Avocata sa, Susan Estrich, a declarat că o investigație independentă a firmei de avocatură Dechert a concluzionat că Black l-a plătit pe Epstein doar pentru consultanță fiscală și planificare imobiliară, neavând cunoștință de activitățile sale criminale.

„Nu există absolut niciun adevăr în aceste acuzații”, a subliniat Estrich.

Contradicții în ancheta oficială

Un e-mail din trecut, publicat pe 12 noiembrie de către comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților, îi arată pe Epstein și pe un apropiat de-al său discutând despre „fete” și călătorii.

Se pare că acest partener făcea referire la defunctul agent de modele francez Jean-Luc Brunel, arestat în decembrie 2020 pe aeroportul Charles de Gaulle, fiind suspectat de viol, agresiune sexuală asupra minorilor și trafic de minore pentru exploatare sexuală.

Brunel, despre care se crede că îi furniza fete lui Epstein, a murit în închisoare în urmă cu patru ani, într-o aparentă sinucidere.

Virginia Giuffre, una dintre principalele victime ale rețelei Epstein, a susținut că a fost exploatată sexual de parteneri influenți ai acestuia, inclusiv de Prințul Andrew în 2001.

Deși fostul membru al familiei regale a negat orice acuzație, Giuffre a menținut aceste declarații până la decesul său prin sinucidere, în primăvara anului 2025.

Documentele dezvăluie că, în diverse etape, autoritățile au minimalizat participarea altor bărbați.

Într-o prezentare FBI care listează nume proeminente, există o pagină intitulată „CONCEPȚII GREȘITE”. Pe această pagină se afirmă: „Epstein nu prostitua victimele în mod regulat în schimbul banilor”.

În timp ce procurorii federali au tratat cu scepticism declarațiile despre victimele „împrumutate” altor bărbați, considerându-le inconsistente (cu excepția cazului Weinstein), avocații supraviețuitoarelor susțin contrariul.

Aceștia afirmă că furnizarea de fete către elitele bogate era o parte centrală a rețelei, folosită de Epstein și Maxwell pentru a obține putere și control asupra unor oameni influenți.