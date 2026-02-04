Un mail al lui Epstein menționează presupusul asasinat al magnatului presei Robert Maxwell de către Mossad

Documentele publicate de SUA au scos la iveală un email trimis de defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein unui destinatar necunoscut cu privire la circumstanțele suspecte ale morții magnatului de presă Robert Maxwell, tatăl iubitei și complicei sale Ghislaine Maxwell.

Într-un email datat martie 2018 către un destinatar necunoscut, acesta citează un extras dintr-o carte dedicată legăturilor fostului deputat britanic cu agenția israeliană de spionaj Mossad.

Oficial, Robert Maxwell a murit după ce a căzut de pe iahtul său de lux Lady Ghislaine, în largul Insulelor Canare, în noiembrie 1991.

La scurt timp după moartea acestuia, a ieșit la iveală că acesta delapidase aproximativ 450 de milioane de lire sterline din fondul de pensii al Mirror Group Newspapers pentru a-și finanța afacerile aflate în faliment.

Într-un email, Epstein a citat din cartea „Asasinarea lui Robert Maxwell: Super-spionul Israelului” de Gordon Thomas și Martin Dillon (2002), care susține că acesta ar fi fost lichidat de Mossad.

„I-a amenințat că, dacă nu-i dau 400 de milioane de lire sterline pentru a-și salva imperiul ce se năruia, va dezvălui tot ce făcuse pentru ei.”

În acea perioadă, magnatul avea acces la Downing Street-ul lui Margaret Thatcher, la Casa Albă a lui Ronald Reagan, la Kremlin și la coridoarele puterii din întreaga Europa, se arată în citat.

„Maxwell a transmis toate secretele pe care le-a aflat Mossadului din Tel Aviv. La rândul lor, aceștia i-au tolerat excesele, vanitățile și apetitul insațiabil pentru un stil de viață luxos și femei.”

„Le-a spus agenților pe cine ar trebui să vizeze și cum ar trebui să o facă. S-a auto-proclamat ambasador neoficial al Israelului în Blocul Sovietic.”

Maxwell, care, potrivit versiunii oficiale privind cauza morții sale, s-a înecat după ce a suferit un atac de cord, a avut parte practic de funeralii de stat pe Muntele Măslinilor din Ierusalim.

La slujbă au participat înalți demnitari israelieni, inclusiv prim-ministrul Yitzhak Shamir și președintele Chaim Herzog, care i-au adus omagii.

Shamir a declarat că Maxwell „a făcut mai mult pentru Israel decât se poate spune astăzi”.

Un asasinat comandat de Mossad?

Autorii cărții au scris despre presupusul rol al Mossadului în moartea lui Maxwell și au adus dovezi bine documentate.

Decizia de a-l elimina ar fi fost luată după ultimatumul dat acesta israelienilor, care se temeau că sănătatea sa mintală se deteriora pe fondul dependenței de droguri.

Conform autorilor cărții, o echipă de asasini formată din patru oameni a fost trimisă în Insulele Canare, în timp ce Maxwell, în vârstă de 68 de ani, a fost atras acolo cu promisiunea de a primi banii ceruți pentru a păstra tăcerea.

După ce au blocat toate comunicațiile de pe iaht, asasini în costume de scafandru au ajuns cu o barcă și au urcat la bord pentru ceea ce Maxwell credea că va fi o întâlnire ultrasecretă pentru a discuta despre plată.

În schimb, aceștia l-ar fi atacat și i-ar fi injectat o mică doză de „agent neurotoxic” pentru a-l imobiliza înainte de a-l coborî în apă.

„În acea noapte rece, problemele Mossadului cu Robert Maxwell se terminaseră”, a declarat autorilor cărții Victor Ostrovsky, un fost agent al Mossad.

Epstein ar fi lucrat pentru Robert Maxwell în anii 1980, ajutându-l să ascundă bani. Fostul asociat al lui Epstein, Steven Hoffenberg, a susținut că le-a făcut cunoștință celor doi în anii 1980.

Ghislaine s-a mutat la New York cu puțin timp înainte de moartea tatălui ei. Jurnalele de zbor din acel an arată că a deja călătorea cu Epstein la acea vreme. După încheierea relației romantice dintre ei, aceasta a devenit complicea finanțatorului în rețeaua lui de trafic sexual.