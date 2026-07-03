Profesoară lovită de fulger în timpul unei excursii cu 14 elevi în Munții Bucegi. Copiii au cerut ajutorul unui cioban de la o stână

Momente de groază în Munții Bucegi, unde o profesoară aflată într-o excursie cu 14 elevi a fost lovită de fulger după ce grupul a fost surprins de o furtună puternică pe traseul dintre Vârful Omu și Peștera Ialomiței. Copiii au reușit să ajungă la o stână din zonă, unde au cerut ajutorul unui cioban.

Potrivit reprezentanților Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița, incidentul dramatic s-a produs în timp ce grupul cobora pe traseul turistic dintre Vârful Omu și Peștera Ialomiței.

„Echipa Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița a intervenit pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane lovite de trăsnet în Masivul Bucegi. Un grup format din 14 copii, însoțiți de un cadru didactic, cobora pe traseul turistic Vârful Omu – Peștera Ialomiței, când a fost surprins de o furtună puternică. În zona Stânei Șugări, cadrul didactic a fost lovit de trăsnet, rămânând inconștient și în imposibilitatea de a se deplasa”, au transmis salvamontiștii.

Copiii au reușit să ajungă la Stâna Șugări, unde au cerut ajutor. Ciobanul aflat la stână a alertat imediat dispeceratul Salvamont și a oferit informații despre locul producerii incidentului și starea victimei.

Salvatorii montani au ajuns de urgență în zonă și au acordat primul ajutor profesoarei înainte de evacuarea acesteia.

„O echipă a Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița s-a deplasat de urgență la locul intervenției. După acordarea primului ajutor și stabilizarea victimei, salvatorii montani au transportat persoana pe targă, prin teren dificil, până la Baza Salvamont Peștera. De la baza Salvamont, victima a fost preluată de echipajele SMURD și Serviciului de Ambulanță Județean, care au continuat acordarea asistenței medicale și transportul către o unitate spitalicească”, au precizat reprezentanții Salvamont.

În urma evaluării medicale, femeia prezenta arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor, pe aproximativ 30% din suprafața corporală. Aceasta a fost transportată la spital conștientă. De asemenea, unul dintre elevi a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital după ce a suferit un traumatism la un membru inferior.

După finalizarea operațiunii de evacuare a profesoarei, echipa Salvamont s-a întors în teren pentru recuperarea celor 14 copii, care au fost conduși în siguranță până la autocarul ce îi aștepta și transportați la pensiunea din Bușteni unde erau cazați.

Reprezentanții Salvamont atrag atenția asupra riscurilor majore generate de furtunile din zonele montane și recomandă turiștilor să părăsească imediat zonele expuse în cazul apariției descărcărilor electrice.

„În cazul apariției descărcărilor electrice, turiștii trebuie să părăsească zonele expuse, să evite crestele, vârfurile și obiectele metalice izolate și să solicite sprijin de specialitate atunci când situația o impune”, au transmis salvamontiștii.

Aceștia au mulțumit ciobanului care a intervenit prompt și a alertat autoritățile.

„Mulțumim ciobanului de la Stâna Șugări pentru spiritul civic și promptitudinea cu care a anunțat evenimentul, precum și echipajelor SMURD și Serviciului de Ambulanță Județean pentru buna colaborare în gestionarea acestei intervenții. Îi rugăm pe turiștii ce doresc să ajungă în zona montană a județului Dâmbovița să se informeze la punctele Salvamont sau telefonic despre starea traseelor și condițiile meteo”, au mai transmis reprezentanții Salvamont.