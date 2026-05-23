Video Casă lovită de fulger în județul Galați: o persoană este grav rănită după ce a încercat să stingă focul

Un incendiu puternic a izbucnit la o casă din localitatea Nărțești, județul Galați, după ce o casă a fost lovită de fulger. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor, care s-au extins rapid și au provocat pagube însemnate.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o autocisternă din cadrul Detașamentului de Pompieri Tecuci.

„Incendiul, provocat cel mai probabil de un trăsnet (fulger globular), a afectat generalizat o casă, cu o suprafață de aproximativ 140 mp. Au ars acoperișul și bunurile aflate în interior, respectiv mobilier, electrocasnice și mai multe scule și utilaje de șantier. De asemenea, au fost distruse aproximativ 3 tone de cereale depozitate în imobil”, a transmis ISU Galați.

Flăcările au ajuns și la o locuință învecinată.

O persoană care a încercat să stingă incendiul înainte de intervenția echipajelor a fost rănită la nivelul membrelor superioare și inferioare.

Victima a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.