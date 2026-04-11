Un videoclip filmat în provincia Alberta, din Canada, surprinde o apariție neobișnuită: o sferă strălucitoare, de culoare alb-albăstruie, care se deplasează lent deasupra unui câmp, ridicând semne de întrebare în rândul pasionaților de fenomene meteo și al oamenilor de știință, notează publicația IFL Science.

Imaginile au fost realizate de Ed și Melinda Pardy, doi entuziaști ai fenomenelor meteorologice, care încercau să observe posibile pâlnii de tornadă după o furtună recentă. În schimb, aceștia au surprins o „bilă de lumină” care părea să plutească la aproximativ 7 metri deasupra solului.

„După ce fulgerul a dispărut, sfera de lumină a devenit mai mare și mult mai intensă, extrem de strălucitoare. Am crezut că va dispărea rapid, dar nu s-a întâmplat asta”, a declarat Ed pentru publicația CTV News.

Fenomenul a fost vizibil timp de aproximativ 20 de secunde, după care a dispărut brusc.

Un mister vechi de secole

Martorul a suspectat că ar putea fi vorba despre așa-numitul „fulger globular” (ball lightning), un fenomen rar și încă neînțeles, descris încă din secolul al XII-lea. De-a lungul timpului, au fost raportate mii de astfel de observații, însă comunitatea științifică nu a ajuns la o explicație unanim acceptată.

Cercetătorii au propus mai multe teorii, de la vaporizarea solului bogat în siliciu până la ipoteza luminii captive într-o sferă de aer. În 2012, o echipă de la Northwest Normal University a reușit să înregistreze un fenomen similar pe platoul Qinghai, analizând compoziția chimică a acestuia. Rezultatele au indicat prezența unor elemente precum siliciu, fier și calciu, sugerând că fulgerul ar putea vaporiza solul, generând ulterior lumina caracteristică.

Explicații alternative

Cu toate acestea, nu toți experții sunt convinși că imaginile din Canada surprind un fulger globular autentic. Dimensiunea aparent mare a sferei și culoarea intens albastră ridică semne de întrebare.

O posibilă explicație ar fi un fenomen mai comun, cunoscut drept arc electric pe linii de înaltă tensiune, care poate produce lumini albastre și portocalii în mișcare.

Vânătorul de furtuni George Kourounis a declarat pentru CTV News că imaginile ar putea indica un astfel de fenomen, deși nu poate confirma fără o observație directă.

„Dacă totuși este fulger globular, atunci acesta ar fi unul dintre cele mai bune videoclipuri surprinse vreodată cu acest fenomen”, a adăugat el.

Deocamdată, rămâne neclar dacă imaginile surprind un fenomen rar sau o manifestare electrică mai obișnuită. Cert este că misterul fulgerului globular continuă să fascineze și să provoace comunitatea științifică, fiind considerat unul dintre cele mai vechi enigme nerezolvate ale naturii.