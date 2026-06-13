Video Panică la bordul unui avion după ce aeronava a fost lovită de fulger la decolare

Un avion al companiei SriLankan Airlines, care efectua cursa Colombo–Sydney, a fost nevoit să revină pe Aeroportul Internațional Bandaranaike pe 12 iunie, după ce a fost lovit de un fulger în timpul decolării.

Aeronava Airbus A330-243, scrie publicația sri lankeză Morning Telegraph, transporta 207 pasageri și 16 membri ai echipajului când piloții au observat indicii care sugerau un posibil impact cu un fulger, în condiții meteorologice nefavorabile.

Echipajul a observat probleme la unul dintre motoare după un posibil impact cu un fulger și a decis să întrerupă zborul spre Sydney, întorcând aeronava în orașul sri lankez Colombo ca măsură de precauție.

Pasagerii au relatat că au auzit o explozie puternică și au văzut ceea ce păreau a fi flăcări la motorul stâng, însă avionul a aterizat în siguranță. Nicio persoană nu a fost rănită.

Compania aeriană a deschis o investigație pentru a stabili dacă aeronava a fost lovită de fulger și pentru a analiza problemele semnalate la motor, reacția echipajului și starea tehnică a avionului.

Tot săptămâna aceasta, un avion care zbura din Londra către Statele Unite a fost nevoit să se întoarcă din drum miercuri, 10 iunie, după ce aeronava ar fi fost lovită de fulger.

The Standard scrie că zborul AA735 al companiei American Airlines, care se îndrepta către Aeroportul Internațional Charlotte Douglas din Carolina de Nord, a revenit la Londra, pe Aeroportul Heathrow, la doar 30 de minute după decolare.

Avionul a decolat conform programului la ora 15:05, însă echipajul a transmis codul de urgență 7700 – codul universal folosit de piloți pentru a semnala o situație de urgență – în timp ce survola spațiul aerian din apropierea orașului Manchester, în jurul orei 15:35.

Aeronava a efectuat imediat un viraj și s-a întors spre Londra, primind prioritate la aterizare din partea controlorilor de trafic aerian.

Avionul a aterizat în siguranță pe Heathrow la ora 16:35, unde a fost inspectat pe pistă de echipele de intervenție și pompierii aeroportului.

Aeronava, un Boeing 777-300ER, nu poate reveni în serviciu până la finalizarea verificărilor obligatorii efectuate după un posibil impact cu fulgerul, ceea ce ar putea afecta și alte zboruri ale companiei.