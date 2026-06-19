Foto Produse pentru bebeluși, retrase de la raft. ANSVSA reclamă un „pericol de sufocare”

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat vineri, retragerea de pe piaţă a unei linguriţe pentru hrănirea bebeluşilor şi copiilor mici, afirmând că acestea au componente care pot reprezenta un pericol de sufocare.

ANSVSA a precizat că este vorba despre lingurița „babylove Esslernlöffel”, comercializată de lanțul de magazine DM-Drogerie Markt.

„ANSVSA aduce la cunoştinţa consumatorilor că DM-Drogerie Markt retrage de pe piaţă produsul „babylove Esslernloffel” (linguriţă pentru hrănire babylove), ca măsură preventivă pentru protejarea siguranţei bebeluşilor şi copiilor mici”, au transmis reprezentanții ANSVSA într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit sursei citate, decizia a fost luată ca măsură preventivă pentru protejarea siguranței bebelușilor și copiilor mici.

Produsele afectate sunt: Cod lot (Chargencodierung): 2521 şi 2532; EAN: 4067796183429.

„În timpul utilizării produsului există posibilitatea ca mici părți ale linguriței să se desprindă. Aceste componente pot reprezenta un pericol de sufocare pentru bebeluși și copiii mici”, mai precizează comunicatul.

Deoarece codul lotului nu este inscripţionat pe linguriţele propriu-zise, consumatorii sunt rugaţi să nu mai utilizeze produsul, indiferent de codul lotului, şi să îl returneze în orice magazin DM din ţară.

Contravaloarea produsului va fi restituită integral, chiar și fără prezentarea bonului fiscal, au mai transmis reprezentanții instituției.

„DM-Drogerie Markt își cere scuze pentru inconvenientele create și recomandă clienților să informeze și alte persoane care ar putea deține produsul, inclusiv dacă acesta a fost oferit cadou sau împrumutat”, se mai arată în mesaj.

Detaliile complete privind produsul şi magazinele vizate pot fi consultate AICI.