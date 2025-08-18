search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, despre proiectul pensiilor magistraților: „O diversiune, un praf în ochi, pentru a arăta opiniei publice că se face ceva”

Magistratul Bogdan Pîrlog, reprezentant al Asociației Inițiativa pentru Justiție (AIJ), afirmă că proiectul de lege privind pensiile magistraților este „o diversiune, un praf în ochi", care doar oferă senzația că se face ceva.

Bogdan Pîrlog a participat, luni, la Palatul Victoria, la o rundă de consultări a reprezentanţilor asociaţiilor magistraţilor cu premierul Ilie Bolojan pe tema proiectului de act normativ privind pensiile magistraţilor, potrivit Agerpres.

„A fost întâlnire formală, absolut inutilă, politicoasă, plăcută ca o formă de socializare, dar care nu rezolvă nimic. (...) Nu a existat absolut niciun dialog, fiecare ne-am spus punctul de vedere, fiecare l-a înţeles pe celălalt şi lucrurile rămân exact aşa şi să vedem ce va urma. (...) Discutând acum pe fond, proiectul propus nu rezolvă absolut nimic, este, până la urmă, o diversiune, un praf în ochi, pentru a arăta opiniei publice că se face ceva. În realitate, costurile sociale ale dezechilibrelor din sistemul judiciar şi cele care vor fi provocate pe această cale vor fi suportate tot de către populaţie, şi vor fi incomensurabil mai mari ", a declarat Bogdan Pîrlog.

Procurorul militar s-a referit şi la situaţia sistemului judiciar, susţinând că acesta este "în pragul colapsului":

„Sunt necesare reforme, sunt necesare ajustări. Deja s-a depăşit cu un an assessment-ul care trebuia făcut pe legile justiţiei şi ajustările stabilite cu Comisia Europeană, dar niciuna din aceste probleme reale care afectează cetăţeanul nu par să fie pe ordinea de zi a niciunei entităţi”, a declarat Pîrlog.

„Ne-am salutat politicos şi am plecat”

Magistratul a fost întrebat dacă reprezentanţii magistraţilor au obţinut o concesie referitor la propunerile din proiectul de act normativ care prevăd ca vârsta de pensionare a magistraţilor să fie de 65 de ani, iar cuantumul pensiei să fie de 70% din salariul net.

„Nu, nu a fost nicio discuţie în acest sens. Fiecare ne-am expus punctul de vedere, ne-am salutat politicos şi am plecat. Nu avem nicio contrapropunere de făcut. În 2023 s-a agreat cu Uniunea Europeană o formulă, să nu uităm că suntem în 2025, a trecut de abia un an şi jumătate, ceea ce era valabil atunci nu s-a schimbat acum, nu avem absolut nimic", a spus Pîrlog.

„Nu exista nicio justificare ca la un an şi ceva să se repună în discuţie"

El a confirmat că din partea magistraţilor se doreşte păstrarea sistemului actual, negociat cu Comisia Europeană, întrebat în acest sens.

„Absolut, nu exista nicio justificare ca la un an şi ceva să se repună în discuţie", a afirmat Pîrlog.

Procurorul a precizat că în cadrul discuţiilor reprezentanţii magistraţilor au fost anunţaţi că va urma şi un proiect privind salarizarea în domeniu:

„Da, am fost anunţaţi că va urma şi legea de salarizare, acum nu ştiu dacă a fost sub o formă de ameninţare sau, pur şi simplu, o comunicare tehnică".

Bogdan Pîrlog a fost întrebat şi dacă magistraţii ar putea lua în calcul o formă de protest faţă de modificările de legislaţie propuse.

„Magistraţii au voie să protesteze, greve nu le este permis. La acest moment consider că este prematur, deocamdată consider că noi trebuie să ne vedem de treaba noastră, să nu luăm în serios până nu va exista cu adevărat o modificare şi atunci vom stabili ceea ce este de făcut", a declarat Pîrlog.

Totodată, el a fost întrebat dacă vor exista din nou mii de procese în instanţă din partea magistraţilor, în cazul în care proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor va trece în forma propusă de Guvern.

„Şi cu sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care deja s-a pronunţat şi, practic, a stabilit, ca şi prag, ultimul salariu", a afirmat Pîrlog.

„O încercare disperată de a obţine o schimbare a unei jurisprudenţe de peste 30 de ani a CCR”

Cu privire la faptul că judecătorii CCR au fost exceptaţi de la prevederile noii legi privind pensiile magistraţilor, el a subliniat că, potrivit legii, aceştia sunt judecători în cadrul Curţii Constituţionale, dar în realitate „ei nu sunt magistraţi".

„A existat o decizie a lor prin care au fost asimilaţi magistraţilor, dar ei sunt un organ juridico-politic. Teoretic, membrii, majoritatea sunt magistraţi, dar nu este obligatoriu. Este evident, acum să nu ne ascundem după deget. Este o încercare disperată de a obţine o schimbare a unei jurisprudenţe de peste 30 de ani a Curţii Constituţionale, doar, doar, poate, de data asta va trece o astfel de lege ca să dea bine publicului", a afirmat Pîrlog.

Instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani şi limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în cazul magistraţilor se numără printre măsurile care vor fi incluse în al doilea pachet de reforme iniţiat de Guvern.

Societate

