search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cine este de vină pentru nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei. Un procuror militar explică ce se va întâmpla cu procesele lui Ion Iliescu

0
0
Publicat:

Nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei arată o slăbiciune a statului, nu a justiției, susține joi procurorul militar Bogdan Pîrlog, președintele Asociației Inițiativa pentru Justiție.

Procurorul Bogdan Pârlog FOTO: Mediafax
Procurorul Bogdan Pârlog FOTO: Mediafax

Bogdan Pîrlog, procuror militar, a explicat joi, la RFI, ce s-ar putea întâmpla teoretic cu dosarele Revoluției și Mineriadei, după moartea fostului președinte Ion Iliescu: „O să facem o discuție pur teoretică, nefiind implicat în cazurile respective. Ceea ce se întâmplă ori de câte ori o persoană cercetată penal decedează, nu se poate exercita acțiunea penală față de acea persoană, însă în situația în care sunt mai multe persoane implicate, dacă era doar acea persoană, era simplu, dacă era în faza de judecată se înceta procesul, dacă era în faza de urmărire se dispunea clasare și se termina povestea. În ceea ce privește însă dosarele respective, că e de notorietate publică, sunt mai multe persoane, urmărirea penală în cazul dosarului Revoluției, respectiv cercetarea judecătorească sau, mă rog, deocamdată e camera preliminară în cazul Mineriadei, vor continua”, potrivit Mediafax. 

El precizează că „teoretic, procurorul care are dosarul în urmărire penală poate alege două căi: fie să dispună clasarea direct, să disjungă față de persoana decedată, să dispună clasarea, dar nu există absolut nici o urgență, fie să dispună clasarea la sfârșit, în momentul în care termină urmărirea penală și dispune o soluție sau sesizează instanța de judecată”.

O persoană decedată nu poate fi trasă la răspundere penală

Bogdan Pîrlog spune că „în ceea ce privește răspunderea penală, este evident că nu poate fi trasă o persoană decedată la răspunderea penală, însă lămurirea situației de fapt, chiar dacă privește acte de conduită ale persoanei decedate se va cerceta, având în vedere că discutăm de o acțiune concertată, din ce am citit din presă, a mai multor persoane și atunci trebuie lămurită sub toate aspectele. Deci probabil se vor efectua acte de urmărire penală și cu privire la conduita lui Ion Iliescu, chiar dacă a decedat, dar fără să atragă răspunderea acestuia”.

Procurorul militar comentează de asemenea nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei timp de 30 de ani: „Arată o slăbiciune a statului, nu a sistemului judiciar. Sistemul judiciar a fost o componentă a statului, care a fost până la urmă conceput într-un anume fel. Să nu uităm că o parte dintre persoanele cercetate au condus acest stat timp de aproape 15 ani. Cercetarea acestor aspecte a fost cu adevărat începută, că înainte a fost, ca să spun așa, dosarul deschis, nu știu ce s-a făcut, ce știu este că la un moment dat, când dosarul era la componenta civilă a Parchetului de pe lângă Înalta, în vreo șapte ani s-au luat două declarații. Din câte știu, a decedat acel procuror, deci este irelevant aspectul. Dar la un moment dat, în momentul în care s-a pornit urmărirea penală la modul serios, deja se pierduseră niște decenii, dar revin, acestea nu sunt imputabile justiției și nu sunt imputabile justiției militare. Am multe să reproșez componentei militare de justiție, dar nu dosarele istorice”.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
digi24.ro
image
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare
gandul.ro
image
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
mediafax.ro
image
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam și eu de îngropat pe cineva?”
fanatik.ro
image
Cum a preluat Ion Iliescu puterea absolută în timpul Revoluției din decembrie 1989. „Am intrat în legătură cu ambasada sovietică ca să comunice la Moscova, să se ştie cine suntem şi ce vrem”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
"A dat în calea ferată şi s-a răsturnat". Tragedie în Bistriţa-Năsăud: distracţia la off-road l-a costat viaţa
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu ce salariu a fost convins Laurențiu Reghecampf să semneze în Sudan, țara cu holeră, malarie și război civil
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Care a fost ultima dorință a lui Ion Iliescu! Ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit al fostului președinte
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Vești TERIBILE despre Nina. Este bolnavă și imobilizată la pat. Cum și-a luat ADIO de la Ion Iliescu. Ți se face pielea de găină: Cu adâncă durere
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini de la Cimitirul Ghencea III unde este înmormântat Ion Iliescu. Zeci de personalități și oameni simpli s-au adunat GALERIE FOTO și VIDEO UPDATE
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
click.ro
image
Luna plină din august schimbă destinul a patru zodii. Urmează miracole neașteptate în viața lor
click.ro
image
Adevărul despre salariile din Norvegia. O româncă dezvăluie cât se câștigă în construcții și curățenie: „Munca e grea, dar se merită”
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
Ion Iliescu, în vacanță alături de Nicolae și Elena Ceaușescu, în vara anului 1976 (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Generalul Nicolae Pleșiță: „Ceaușescu era protejat în familia lui Iliescu”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?