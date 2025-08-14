„Proful tău, Micutzu Cosmin Nedelcu, te așteaptă!”. UNATC lansează patru programe noi de masterat, printre care unul dedicat stand-up comedy

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” Bucureşti (UNATC) își diversifică oferta academică din acest an. UNATC anunță lansarea a patru programe noi de masterat: două la Facultatea de Teatru – Teatru muzical și Stand-up Comedy – și două la Facultatea de Film – Educație cinematografică și educație prin film și Conținut și producție TV.

Masteratul de Teatru muzical îmbină actorie, canto și dans-coregrafie, oferind studenților competențe specifice genului, de la dezvoltarea posibilităților interpretative până la optimizarea producțiilor artistice.

Într-o premieră națională, programul de Stand-up Comedy își propune să formeze artiști capabili să creeze, scrie și interpreteze conținut original, punând accent pe interacțiunea directă cu publicul și pe studiul genului comic.

Cosmin Nedelcu, cunoscut de publicul larg drept „Micutzu”, va fi profesor în cadrul programului de master Stand-up Comedy de la UNATC. Sunt disponibile doar 10 locuri.

La Facultatea de Film, masteratul de Educație cinematografică și educație prin film este primul din România dedicat utilizării filmului ca instrument educațional. Absolvenții vor fi pregătiți să creeze programe și ateliere pentru toate vârstele, dezvoltând atât competențe artistice, cât și abilități cognitive și sociale.

De asemenea, programul Conținut și producție TV, realizat în parteneriat cu PRO TV, se va desfășura în sistem dual – cu partea practică în cadrul PRO TV și cea teoretică la UNATC. Studenții vor lucra direct cu profesioniști activi din domeniu, dobândind experiență practică pe cele mai noi tehnologii de producție.

Înscrierile pentru toate programele se desfășoară în perioada 4 august – 9 septembrie 2025.