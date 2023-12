Actorul Marius Manole, uluit de condițiile din Casa de Cultură de la Vaslui: „Am jucat într-un frig incredibil”

Actorul Marius Manole a reacționat pe Facebook după ce a jucat într-un spectacol la Casa de Cultură din Vaslui pe un frig de înghețau pietrele. Și partenera lui de scenă, Medeea Marinescu, a scris că nu va uita prea curând acea seară și spune că actorii s-au luptat să își oprească spasmele de frig.

Actorul Marius Manole și colegii săi de scenă s-au confruntat cu o situație jenantă la Casa de Cultură din Vaslui, unde a jucat luni, 11 decembrie, în piesa „Dă-i bătaie”. Artiștii au fost nevoiți să joace pe un frig îngrozitor.

„Mergem din oraș în oraș și pot să vă spun cu mâna pe inimă după ani de zile de turnee, că cine conduce Asociația Națională a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România a făcut enorm de mult rău. Nu înțeleg de ce sunt lăsați să-și bată joc de tot. Nu știu cine e șef acolo. Casele de Cultură sunt în paragină de 25 de ani. Vreți să le faceți săli de jocuri de noroc. Spuneți-ne, măcar să știm! Aud mereu că din cauza acestei Asociații nu se poate face nimic. Cu ghilimelele de rigoare, niște <criminali>”, a mai scris artistul.

Și Medeea Marinescu, partenera de scenă a lui Marius Manole, a povestit prin ce a trecut în timpul spectacolului susținut la Vaslui.

„Nu vom uita prea curând această seară, când am jucat la Vaslui, și fiecare replică ieșea învăluită într-un abur. Nu cred să fi fost mai mult de cinci grade peste zero. Spre finalul spectacolului, ne luptam să ne oprim spasmele de frig pe care le făceau corpurile noastre înghețate. Publicul care a umplut Casa de Cultură a îndurat același frig sinistru, amintindu-ne de anii ‘80. Și totuși, a venit! Guvernanți prezenți și viitori, faceți ceva cu Casele de Cultură, fantome ale unui trecut pe care ne faceți să-l simțim cu fiecare spectacol pe care îl jucăm în astfel de locuri”, a scris actrița.

Oana Pellea a povestit, la rândul său, o experientă neplăcută pe care a avut-o la una dintre casele de cultură din țară.

„De acord cu tine. Îmi pare rău, dar de exemplu în Casa de Cultură Constanța nu mai pun piciorul tocmai din această cauză. Frig, mizerie, se aude în timpul spectacolului muzica tare de la etaj, o catastrofă! Mi-am jurat că nu mai joc în această sală pentru că este inadmisibil ca spectatorii sã plătească bilet, iar tu ca actor să nu poti dărui ce ai de dăruit pentru că nu te auzi de discoteca de la etaj sau pentru că e frig, sau pentru că luminile sunt precare”, a scris Oana Pellea pe Facebook.

„Sunt unul din spectatorii înlemniți de frig”

Vasluienii au umplut sala de spectacol, dar au venit pregătiți cu haine groase și mănuși. „Deși cunosc condițiile, am ales să vin să vă văd pentru că vă urmăresc si vă apreciez, pe toți și pe fiecare în parte! Vă felicit, vă mulțumesc și vă cer iertare pentru neputință!”, a scris o vasluiancă.

„Vă iubim, vă apreciem, dar asta este situația la noi! Sunt unul din spectatorii înlemniți de frig. Pentru voi am venit, sunteți sufletul și inima noastră! Acum stau îmbrăcată în pilotă. Dar vă am în memorie frumoși, talentați și speciali!”, a scris o altă vasluiancă.

„Eram unul dintre cei fără mănuși, că le-am rătăcit. Superb spectacol, chiar nu am mai râs de multicel atât de mult. Felicitări pentru ca ați rezistat și ați putut juca în condițiile date”, a mai scris unul dintre spectatori.

De ce nu poate fi încălzită sala de spectacole

Directorul Casei de Cultură din Vaslui a explicat pentru Vremea Nouă că doreste să cumpere o centrală nouă, care să încălzească sala de spectacol, dar nu există bani pentru o asemeneas investiție.

„Dacă am avea centrală proprie pentru sala de spectacol, s-ar putea menține o temperatură minimă de 15 grade, iar atunci când are loc un spectacol am putea să o ridicăm la 18 grade. Este inconvenientul Casei de Cultură din momentul în care vine sezonul rece și noi nu mai putem găzdui spectacole. Poate dacă si autoritătile s-ar implica în aceastã situatie, s-ar putea rezolva această problemă, însă tot timpul ne-au spus că nu pot să ne sustină, pentru că suntem o altă entitate. În 2015, am trimis către Consiliul Local si Consiliul Judetean o cerere de parteneriat, însă am fost refuzati, pentru că apartinem de Casa Sindicatelor. Noi ne gândisem că, dacã tot au anumite manifestãri pe care le organizează la noi, să ne sustină în investitiile pe care vrem sã le facem, urmând ca noi să nu le mai tăiem facturi. Ni s-a zis că nu se poate, că vine Curtea de Conturi si o să le impute toată acea sumă de bani pe care ne-ar da-o nouă. Dar să stiti cãă în tară sunt situatii în care autoritătile locale au investit în case de cultură. Spre exemplu, la Zalău, când domnul Dinu Iancu Sălăjanu era directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, acum presedinte de Consiliu Judetean la Sălaj, a fãcut un parteneriat cu Consiliul Local, iar apoi a fost sprijinit să facă investitii în Casa de Cultură. Este păcat că la noi nu se poate face acest lucru, Casa de Cultură e a vasluienilor. Nu putem accesa proiecte cu finantare nerambursabilă, pentru că noi am primit clădirea în administrare printr-o Hotărâre de Guvern, nu suntem proprietari. Clădirea este a celor patru confederatii: CNSLR-Frătia, BNS, Cartel Alfa si CSDR. Am încercat toate variantele, inclusiv cea a unui credit la bancă, dar nefiind proprietar pe clădire, nu poti să accesezi niciun credit. Noi ne autofinantăm, din banii pe care îi obtinem, dăm salarii angajatilor, plătim utilitățile și încercăm sã mai facem investiții”, a explicat Ionel Bordeianu, directorul Casei de Cultură „Constantin Tănase” Vaslui.