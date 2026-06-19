Președintele CSM reclamă un „atac constant” asupra Justiției: „Nicușor Dan nu a participat la nicio ședință a plenului, deși a fost invitat”

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Odagiu, a declarat că există de aproximativ un an „un atac constant asupra independenței Justiției” și a acuzat clasa politică de încercări de influențare a sistemului judiciar.

„Justiția, Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru judecători, cu unanimitatea membrilor prezenți, a constatat că există, de un an de zile, un atac constant asupra independenței Justiției”, a afirmat Odagiu în emisiunea OFF The Record de la Mediafax.

Șeful CSM a susținut că, în ultimul an, interesul unor actori politici ar fi fost „decredibilizarea Justiției” și modificarea regulilor de funcționare a sistemului judiciar.

„În toată această perioadă interesul a fost decredibilizarea Justiției, modificarea regulilor de funcționare a puterii judecătorești, astfel încât la final să se ajungă la o acaparare a Justiției și la un control politic asupra acesteia”, a declarat președintele CSM.

Odagiu: Nicușor Dan nu a participat la ședințele plenului CSM

Liviu Odagiu a afirmat că președintele României, Nicușor Dan, nu a participat până acum la nicio ședință a plenului CSM, deși este invitat în mod constant.

„Este adevărat că președintele României nu a fost prezent până la acest moment la niciuna dintre ședințele plenului Consiliului Superior al Magistraturii”, a spus Odagiu.

Potrivit acestuia, invitații au fost transmise înaintea fiecărei ședințe de la începutul mandatului său de președinte al Consiliului, scrie Mediafax.

Critici privind blocarea concursurilor din sistem

Președintele CSM a criticat și întârzierea aprobării unui memorandum necesar organizării concursurilor din sistemul judiciar.

Odagiu a afirmat că documentul a fost transmis Ministerului Finanțelor încă din 5 mai și că instituția nu a primit până acum un răspuns.

„Din 5 mai memorandumul este la Ministerul Finanțelor și din 5 mai, deși am solicitat, am revenit, nu am primit niciun răspuns de ce nu se semnează acel memorandum”, a declarat acesta.

Șeful CSM a susținut că posturile pentru care ar urma să fie organizate concursuri sunt deja prevăzute în buget și că ocuparea lor nu ar genera cheltuieli suplimentare.

Raport trimis la Bruxelles

Liviu Odagiu a apărat și decizia CSM de a transmite către instituțiile europene o hotărâre prin care sunt semnalate riscuri privind independența Justiției.

„Faptul că am trimis această hotărâre către toate aceste instituții (...) nu reprezintă altceva decât o avertizare timpurie cu privire la pericolele la care este expus statul de drept în România”, a spus președintele CSM.

El a adăugat că instituția pe care o conduce va continua să intervină ori de câte ori va considera că independența Justiției este afectată, mai notează publicația citată.