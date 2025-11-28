Ce priorități are noul șef al CSM, Liviu Odagiu: „Să apărăm independența financiară a magistraților”

Noul președinte al CSM, Gheorghe Liviu Odagiu, spune că în 2026 Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să apere „ferm” independența financiară a magistraților, prin salarii și pensii conforme jurisprudenței Curții Constituționale.

În proiectul său de candidatură la şefia CSM, judecătorul Liviu Odagiu a explicat clar că asigurarea unui „statut corespunzător” pentru judecători şi procurori înseamnă un cadru normativ consolidat „care să permită magistraţilor să-şi îndeplinească îndatoririle fără niciun fel de ingerinţe în activitatea acestora”, dar implică şi respectarea acestui statut nu doar de către magistraţii înşişi, ci şi de către celelalte puteri în stat şi de către societate în ansamblul său.

„Pornind de la aceste repere esenţiale, îmi propun ca în anul 2026 să asigur continuitatea necesară în eforturile Consiliului Superior al Magistraturii de a proteja independenţa justiţiei, în toate componentele sale. În mod special însă, trebuie avute în vedere acele elemente ale statutului care contribuie la asigurarea independenţei financiare a magistraţilor, întrucât acestea constituie de câţiva ani obiectul unor campanii intense de contestare publică iniţiate şi susţinute de factorul politic”, spune Odagiu în proiectul citat.

Proiectul de candidatură poate fi consultat AICI.

Judecătorul consideră că sistemul judiciar este supus unor „manifestări explicite de ostilitate” ceea ce „afectează încrederea publicului în judecători şi procurori şi în activitatea autorităţii judecătoreşti”.

„Din această perspectivă, anul 2025 a reprezentat apogeul atacurilor îndreptate împotriva justiţiei, în special în contextul reluării discuţiilor cu privire la pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor. Practic, marea majoritate a abordărilor publice pe marginea acestui subiect s-au transformat într-un nou prilej de denigrare a autorităţii judecătoreşti, inducându-se opiniei publice percepţia falsă că judecătorii şi procurorii ar fi una dintre cauzele dificultăţilor bugetare cu care se confruntă Statul Român şi unii dintre privilegiaţii societăţii româneşti”, se mai arată în proiect.

Amintim că judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu a fost ales joi, în cadrul şedinţei de Plen a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţia de președinte.

Mandatul președintelui, ca și cel al vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii, este de un an, iar exercitarea acestuia de către noua conducere a Consiliului va începe de la data de 07 ianuarie 2026.

Cine este Gheorghe Liviu Odagiu

Magistratul Gheorghe-Liviu Odagiu, care are 50 de ani, este judecător din anul 2000 şi a deţinut funcţiile de judecător la Judecătoria Sibiu, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia Penală şi preşedinte al Secţiei Penale din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, apoi a fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia.

În urmă cu cinci ani, pe vremea când era președinte al Curții de Apel Alba Iulia, acesta a criticat în termeni duri guvernanții de atunci, care, la fel ca și azi, promovau un proiect legislativ privind eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Un apărător „înfocat” al pensiilor speciale.

Odagiu susținea atunci că „un cetăţean nu are nevoie în sală de un judecător care să se gândească din ce va trăi la pensie sau ce va mânca mâine”.

”Un cetăţean are nevoie în sală de un judecător care să aibă asigurat tot confortul, confort care să îl determine să se canalizeze numai asupra problemei cetăţeanului respectiv. Eu dacă mă gândesc de mâine ce voi mânca peste 20 de ani, în sigur nu ma voi putea concentra sută la sută la problema cetăţeanului, şi să îi găsesc o rezolvare corectă. În plus acest atac asupra pensiilor de serviciu este doar un început.

Un judecător traumatizat este un posibil judecător uşor şantajabil, este un posibil judecător care îşi pune problema să mai rămână sau nu în sistem şi care îşi doreşte să plece într-un mediu privat indiferent care ar fi acesta, iar România nu îşi permite luxul să piardă magistraţi care să plece din sistem pentru un sigur considerent, acela că statul nu este în stare să îi asigure unei alte puteri în stat, că o putere sau douu puteri nu sunt în stare să îi asigure celei de a treia o independenţă reală şi un nivel de trai care să consacre efectiv această independenţă”, declara în 2020 Liviu Odagiu.