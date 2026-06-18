Președintele Nicușor Dan a făcut joi, 18 iunie, declarații de presă înaintea participării la reuniunea Consiliului European.

Președintele Nicușor Dan a vorbit în cadrul unor declarații de presă la Bruxelles despre criza politică de la București, legată de formarea guvernului.

”Există o împărțire constituțională de atribuții. Și atribuția președintelui este să desemneze un prim-ministru. Ați reținut criticile mele la adresa partidelor, să ne uităm mai mult la interesul țării și mai puțin la interesul de partid. Mai departe, nu vreau să fac alte discuții. Când i-am desemnat pe Eugen Tomac și Adrian Veștea, i-am desemnat să facă o majoritate. Un guvern trebuie să aibă o majoritate și să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă i se va retrage mandatul lui Adrian Veștea în cazul în care nu reușește să facă o majoritate președintele a răspuns: ”Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg care e situația. Va fi un guvern pro-occidental și care va fi foarte atent cu finanțele și reformele”.

”Eu am nişte limite constituţionale de a mă pronunţa pe partidul X pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul şi cumva de aici decurg logic concluziile este că un guvern trebuie să aibă o majoritate şi trebuie să ne asigurăm că direcţia este pro-occidentală şi dacă punem aceste condiţii, cu condiţiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puţine soluţii logice”, a completat Nicuşor Dan.

Președintele Nicușor Dan participă, joi și vineri, 18 și 19 iunie, la Bruxelles, la Consiliul European, unde liderii Uniunii Europene vor discuta despre sprijinul acordat Ucrainei și Republicii Moldova, securitatea europeană, viitorul buget multianual al UE și provocările economice globale.

Adrian Veștea a fost desemnat duminică, 14 iunie, de către președintele Nicușor Dan să formeze un guvern. El a explicat că a acceptat propunerea președintelui Nicușor Dan după ce i s-a prezentat dificultatea de a obține o majoritate parlamentară în jurul variantei Eugen Tomac. „În momentul în care președintele Nicușor Dan mi-a prezentat această situație și a considerat că eu sunt persoana care ar putea să găsească și să adune voturile necesare pe care nu le putea aduna Eugen Tomac, am acceptat această provocare”, a declarat acesta.

Nominalizarea lui Veștea a stârnit nemulțumire în rândul partidelor politice, în special la PNL.

„Nicușor Dan pune presiune pe PNL, în timp ce protejează PSD. A făcut exact invers decât o impunea rațiunea: dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un pesedist. Au dat jos guvernul, sunt partidul mai mare. Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL. Acest lucru s-a mai întâmplat în 1935, tot liberalilor, atunci când Carol al II-lea l-a numit premier pe liberalul Tătărăscu peste capul PNL. A fost periculos atunci, este periculos și acum: practic vorbim despre un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului. Este periculos pentru democrație, pluralism, parlamentarism.Președintele României a ales să pună presiune pe partidul nostru, nu pe PSD.. De ce?”, a spus vicepreședintele Ciprian Ciucu într-un mesaj.

Ulterior, BPN al PNL a votat împotriva susținerii guvernului Veștea cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri.

Premierul desemnat Adrian Veștea a afirmat că nu își va depune mandatul, după ce conducerea PNL a decis că nu va susține un executiv condus de acesta.

„Tocmai ce s-a încheiat ședința Biroului Politic Național, alături de deputații și senatorii PNL, primarii și președinții CJ, în urma căreia mi-am spus punctul de vedere. Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a transmis Adrian Veștea.