Judecătoare din București, sancționată cu 10% din salariu, timp de trei luni, pentru că nu a redactat peste 300 de hotărâri ale instanței

Completul de 5 judecători în materie civilă a ÎCCJ a respins recursul magistratului Anca Maria Pena, judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București, sancționată că nu a redactat sute de hotărâri ale instanței.

Completul de 5 judecători în materie civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție a soluționat luni, 29 iunie, recursul formulat de judecătoarea Pena Anca-Maria împotriva hotărârii nr. 3J din 3 martie 2026, pronunțată de Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii.

Decizia este una definitivă, astfel că magistratul va avea o reținere din salariu timp de trei luni.

”Prin hotărârea atacată, doamna judecător a fost sancționată disciplinar cu diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu 10% pe o perioadă de 3 luni, în temeiul art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2022. Înalta Curte a respins recursul ca nefondat, constatând că sunt întrunite elementele constitutive al abaterii disciplinare prevăzute de dispozițiile art. 271 lit. q) teza I din Legea nr. 303/2022 referitoare la neredactarea hotărârilor judecătorești, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege. S-a avut în vedere conduita doamnei judecător care a înregistrat, în mod constant şi progresiv, întârzieri în redactarea hotărârilor judecătorești, acestea fiind imputabile doamnei judecător a cărei conduită nu este justificată de cauze obiective și scuzabile. Sancțiunea disciplinară aplicată este menită să atragă atenția magistratului sancționat asupra consecințelor negative inerente unui mod de lucru defectuos. Instanța supremă reafirmă astfel importanța îndeplinirii în termenele prescrise de lege a îndatoririlor profesionale specifice unei funcții de prestigiu în sistemul judiciar”, potrivit deciziei magistraților ÎCCJ.

Într-un raport pe anul 2025, Inspecția judiciară arată că o serie de judecători nu au redactat mii de hotărâri judecătorești blocând procesul de judecată.

O astfel de acțiune disciplinară s-a luat și în cazul judecătoarei Pena Anca Maria, după ce s-a reținut că fapta ei este concretizată în neredactarea în termenul legal a unui număr de 330 hotărâri judecătorești, cele mai vechi fiind din februarie 2023.

Magistratul a mai fost sancționat disciplinar pentru abateri similare.