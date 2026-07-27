Poliția Română l-a predat autorităților din Germania pe Gradu Cîrpaci, cunoscut drept „Ministrul de Finanțe”, urmărit internațional în baza unui mandat european de arestare emis într-un dosar care vizează trafic de persoane raportat la prelevarea și transplantul ilegal de organe umane. Individul ar fi ţinut captiv un bărbat şi l-ar fi constrâns să îi doneze un rinichi.

1/5 Gradu Cârpaci este însoțit de polițiști pe aeroportul internațional Henri Coandă din Otopeni, 27 iulie 2026 Inquam Photos George Călin4 jpg

Predarea a avut loc luni, după ce Curtea de Apel Timișoara a decis executarea mandatului european de arestare, potrivit News.ro.

„La data de 21 iulie 2026, în urma unei acţiuni organizate în comun cu autorităţile germane, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin l-au depistat pe bărbat, la o adresă din Municipiul Caransebeş”, precizează IGPR.

Conform autorităților, schimbul de date și informații dintre România și Germania a fost realizat prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Poliției Române.

Gradu Cîrpaci face parte dintr-unul dintre cele mai cunoscute clanuri din Timișoara. Potrivit anchetatorilor germani, în perioada în care locuia la München împreună cu soția sa, acesta ar fi exploatat un bărbat adus din România, pe care l-ar fi lipsit de documente și de contactul cu familia.

Anchetatorii susțin că victima a fost obligată să muncească pentru familia Cîrpaci și constrânsă să semneze mai multe contracte. Ulterior, bărbatul ar fi fost amenințat că rudele sale din România vor fi ucise dacă nu acceptă să îi doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci, care suferea de o afecțiune renală.

Potrivit informațiilor din dosar, transplantul ar fi fost efectuat într-un spital din Freiburg, iar donatorului i s-ar fi promis 15.000 de euro și un apartament în Timișoara. După operație, acesta nu ar fi primit compensațiile promise.

În luna martie, polițiști germani și procurori DIICOT Timișoara au efectuat percheziții la locuința familiei Cîrpaci, de unde au ridicat documente, echipamente informatice și telefoane.

Pe numele lui Gradu Cîrpaci și al soției sale a fost emis un mandat european de arestare pentru acuzații de trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere, amenințare și înșelăciune. Individul a fost reținut în România, iar luni a fost însoțit de polițiști pe aeroportul Otopeni.

„La data de 27 iulie 2026, Poliţia Română a predat autorităţilor germane un bărbat, urmărit internaţional de către autorităţile din Germania, în baza unui mandat european de arestare, emis pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane raportat la prelevarea şi transplantul ilegal de organe umane”, a transmis luni Poliția Română.