Preluarea grupului de presă G4Media de către Radu Budeanu, analizată „din punctul de vedere al securității naționale”

CEISD, structură aflată în subordinea Guvernului României, analizează tranzacția prin care compania lui Radu Budeanu, Titluri Quality SRL, a cumpărat grupul de presă G4Media, urmărind posibile riscuri la adresa securității naționale și aspecte de concurență pe piața media.

Potrivit unui comunicat transmis marţi, 26 august, către Agerpres de către Consiliul Concurenței, Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) „analizează, din punctul de vedere al securității naționale, tranzacția prin care Titluri Quality S.R.L. preia G4 Global Journalism S.R.L., Economedia Global Journalism S.R.L. și G4Food S.R.L.”.

„Mă aștept ca tranzacția să fie analizată și din punct de vedere concurențial”, a declarat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, subliniind că analizele nu se limitează doar la aspectele de securitate.

Ce prevede legea

Potrivit legislației, CEISD examinează investițiile de peste două milioane de euro în domenii considerate sensibile de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Totuși, Consiliul Concurenței precizează că și tranzacțiile sub acest prag pot fi supuse verificării „în cazul în care operațiunea are un impact semnificativ asupra securității sau ordinii publice ori prezintă riscuri sau amenințări semnificative la adresa acestora”.

Domeniile vizate includ apărarea, energia, transporturile, resursele vitale, infrastructura critică, comunicațiile, sectorul bancar, fiscal și de asigurări, agricultura, mediul, privatizările și mass-media.

Procedura de transparentizare pentru investițiile media

Un element distinct îl reprezintă domeniul mass-media. Conform Ordonanței de urgență 108/2023, CEISD are obligația de a solicita investitorului străin să facă publice informațiile despre investiție înainte de declanșarea procedurilor oficiale.

În plus, „CEISD supune consultării publice, pentru o perioadă de 30 de zile, informațiile cu privire la întreprinderea din domeniul mass-media”, după cum arată Consiliul Concurenței. Dacă în această perioadă nu apar motive pentru inițierea unei investigații, se consideră că investiția nu amenință securitatea sau ordinea publică.

Ce este CEISD și cum funcționează

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe a fost înființată în 2022, printr-o ordonanță semnată de premierul de atunci, Nicolae Ciucă, cu scopul de a analiza investițiile străine și noile investiții care pot influența securitatea națională.

Sesizările pot veni din partea investitorilor, a autorităților statului sau chiar din oficiu, atunci când există suspiciuni privind o tranzacție.

Procesul de examinare presupune proceduri confidențiale, iar CEISD poate emite avize de autorizare, autorizare condiționată sau respingere. În cazurile complexe, instituția poate consulta CSAT.

Deși comisia funcționează în subordinea Guvernului, în ianuarie 2025, premierul Marcel Ciolacu a decis secretizarea componenței CEISD, astfel că în legătură cu aceasta se ştie doar faptul că este alcătuită din 12 membri, reprezentanți ai Guvernului și ai mai multor ministere.

Una dintre deciziile de notorietate ale Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe a fost respingerea tranzacției prin care compania de stat ungară MVM dorea să cumpere E.ON Energie România.

Ministerul Energiei a sesizat atunci CEISD, invocând riscuri de securitate energetică, iar Comisia a recomandat neavizarea tranzacției, decizia finală fiind luată de CSAT.

Achiziția G4Media de către omul de afaceri Radu Budeanu

După ce la începutul anului, în ianuarie, firma sa a achiziţionat brandul Mediafax, înființat de Adrian Sârbu în 1991, pe 12 august, Radu Budeanu a anunțat cumpărarea pachetului de acțiuni G4Media de la fondatorii Cristian Pantazi și Dan Tăpălagă, cei doi jurnaliști confirmând atunci, printr-un comunicat, faptul că vor rămâne „implicați activ în noua structură”.