Tranzacție uriașă pe piața media: Publicația G4Media, cumpărată de Radu Budeanu, proprietarul Mediafax, Cancan și Gândul

Titluri Quality, compania care deține Mediafax.ro, a achiziționat integral grupul G4Media. Tranzacția creează cel mai mare conglomerat de presă digitală din țară.

Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România, anunță publicația G4media.ro .

Noul grup va cumula o audiență de aproape 2 milioane de utilizatori unici pe zi, redefinind peisajul media online autohton.

Grupul G4Media reunește publicațiile G4Media, Economedia, G4Food, Techrider și Pets&Cats — branduri consolidate, cu profil editorial divers și o comunitate activă de cititori.

Grupul de presă din care face parte Mediafax include titluri de referință precum ProSport, CanCan, Gândul, ProMotor, CSID (Ce se întâmplă, doctore?), Descoperă, Go4it, Ciao, RaziCuLacrimi, ApropoTV și Liga2.ro

Prin această fuziune, se naște un ecosistem digital integrat, care va gestiona o audiență vastă, diversificată și bine segmentată. Modelul editorial propus va combina conținut premium, jurnalism de investigație, analiză economică, știri rapide, conținut viral și infotainment de calitate, mai arată sursa citată.

„Această fuziune reflectă o maturizare a pieței media digitale din România. Obiectivul este clar: să oferim conținut relevant, profesionist și adaptat nevoilor unui public care caută atât profunzime, cât și accesibilitate. Consolidarea resurselor ne permite să investim în inovație editorială, dezvoltare tehnologică și extinderea pe noi verticale de conținut”, au transmis reprezentanții G4Media, Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi.

”Suntem onorați să anunțăm achiziția G4Media, un reper al jurnalismului românesc și un model de integritate, rigoare și impact public.vAceastă etapă marchează pentru grupul nostru nu doar o extindere strategică, ci o angajare fermă față de un ideal: performanta ca valoare centrala. Prin această achiziție, reafirmăm credința noastră în pluralism, responsabilitate și excelență editorială. Următorii ani vor fi ghidați de principiile unei performanțe măsurate nu doar în cifre, ci și în calitatea dezbaterii publice pe care o susținem. Nu in ultimul rand audienta actuala a acestui conglomerat este cea mai mare din publishingul romanesc, avand practic un orizont de 360 de grade.” transmite Radu Budeanu, CEO Titluri Quality.

Jurnaliștii G4media și-au garantat independența editorială printr-un acord formal cu noul proprietar

Toate publicațiile din grupul G4Media își vor păstra echipele de conducere și independența editorială. Fondatorii grupului, jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, vor rămâne implicați activ în noua structură, asigurând continuitatea liniei editoriale și respectarea principiilor care au stat la baza construcției G4Media.

Pentru a garanta acest principiu, noul proprietar a semnat un Acord privind independența editorială, aplicabil publicațiilor G4Media, Economedia, G4Food, Techrider și Pets&Cats, mai arată sursa citată.

Ce prevede acordul semnat de jurnaliștii G4media și Titluri Quality

Autonomia editorialăPolitica editorială a publicațiilor este stabilită exclusiv de echipele redacționale conduse de redactorii-șefi, care au ultimul cuvânt în toate deciziile privind conținutul jurnalistic. Proprietarul are dreptul legitim de a se consulta cu aceștia. Interdicția ingerinței directeProprietarul nu poate contacta direct membrii redacțiilor pentru a influența, interzice sau modifica articole sau investigații. Comunicarea se face exclusiv prin redactorii-șefi. Respectarea agendei editorialeNicio intervenție a proprietarului nu poate conduce la publicarea, retragerea sau modificarea conținutului editorial în afara deciziilor redacției. Nu există drept de veto, revizuire sau validare. Interdicția presiunii indirecteOrice formă de presiune — prin finanțatori, contracte comerciale sau alte canale — este considerată o încălcare gravă a acordului. Clauză sancționatorieÎncălcarea acestor principii atrage sancțiuni, stipulate într-o anexă la contractul de achiziție. Carta Editorială, document publicPrincipiile acordului vor fi integrate într-o Cartă Editorială publică, afișată vizibil pe site-ul G4Media și respectată ca document de referință în relația cu cititorii și cu noua conducere.

Structura de ownership va fi comunicată public în perioada următoare, odată cu finalizarea tuturor detaliilor juridice și operaționale, după perfectarea tranzacției. Conducerea editorială a publicațiilor din grupul G4Media.ro rămâne neschimbată. Prioritatea imediată rămâne asigurarea continuității editoriale și dezvoltarea sustenabilă a brandurilor din portofoliu.