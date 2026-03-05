Analiză De ce se scumpește, de fapt, benzina? Motivele ascunse dincolo de războiul din Orientul Mijlociu

Prețul carburanților crește constant în România și, cel puțin deocamdată, motivul nu este conflictul din Orientul Mijlociu, după cum au afirmat experții în energie consultați de „Adevărul”, potrivit cărora este de așteptat ca, în maximum două săptămâni, prețul să ajungă la aproximativ 8,8 lei pe litru.

Prețul motorinei standard a ajuns joi dimineață între 8,41 și 8,61 de lei pe litru, la stațiile din București, prețul benzinei standard fiind cuprins între 8,11 și 8,3 lei pe litru.

Benzina premium se vinde cu 8,77 până la 9,03 lei litrul, iar motorina premium ajungea chiar și la 9,16 lei litrul.

Față de sâmbătă, 28 februarie, carburanții s-au scumpit considerabil, chiar și cu 34 de bani în cazul benzinei standard, în timp ce prețul motorinei a crescut chiar și cu 76de bani pe litru în doar 5 zile.

Potrivit datelor centralizate de peco-online, la 28 februarie prețul mediu al benzinei era de 7,96 lei, iar cel mediu al motorinei de 8,27 lei litrul, prețuri care la data de 4 martie au ajuns la o medie de 8,14 lei pentru benzină și 8,45 lei pentru motorină.

Contactat telefonic, expertul în energie Dumitru Chisăliță a declarat pentru „Adevărul” că prețurile vor mai crește în perioada următoare, fără nicio legătură, deocamdată cu conflictul din Orientul Mijlociu.

„Vorbim de media pe țară, nu de unele benzinării. O să se mai scumpească până la 8,5 lei, doar din cauza creșterii prețurilor pentru barilul Brent. De la începutul anului până la finalul lui februarie am înregistrat o creștere a prețului barilului brent cu 18,5%. Pe intern avem o scumpire cu 11% pe motorină, din care 3,45% este acciza. Asta înseamnă că prețul a fost majorat cu doar 7,55%. Benzinarii care au cumpărat acum două săptămâni trebuie să-și recupereze investiția în timp, pentru că deocamdată nu și-au recuperat banii”, a explicat Chisăliță pentru „Adevărul”.

Acesta a adăugat că aceste scumpiri sunt absolut logice, având în vedere că țițeiul s-a scumpit cu aproape 19%, iar benzinarii din România au majorat prețul carburanților cu doar 8%.

„Este normal, pentru că trebuie să-și recupereze aceste costuri, care s-au majorat din cauza scumpirii petrolului Brent. Dar adevăratele majorări de preț la carburanți se vor vedea peste două săptămâni, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, iar scumpirile la carburanți vor fi de peste 10%”, a declarat expertul în energie.

Întrebat dacă vom ajunge la 10 lei pe litru după data de 1 aprilie, Dumitru Chisăliță a explicat că depinde de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și de situația din Strâmtoarea Ormuz.

Silviu Gresoi: Scumpirile arată teama că petrolul ar putea lipsi în viitor

Creșterea prețurilor la carburanți nu reflectă stocurile de ieri, ci spaima piețelor că mâine petrolul ar putea lipsi, a declarat la rândul său expertul în energie Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

„Piața petrolului reacționează anticipativ. În momentul în care apare un risc geopolitic major cum este escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu prețul barilului crește imediat pe burse. Iar companiile din energie își ajustează prețurile în funcție de aceste cotații internaționale și de perspectivele de aprovizionare, nu doar de costul petrolului deja aflat în depozite.

Chiar dacă România nu depinde direct de petrolul care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, prețul carburanților este determinat global. Aproximativ 20% din petrolul tranzacționat în lume trece prin această rută, iar orice risc de blocaj sau reducere a fluxului se reflectă instantaneu în piețe. De aceea vedem scumpiri rapide la pompă. Nu este neapărat o problemă de stocuri locale, ci o reacție a pieței la riscul global de aprovizionare”, a declarat Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Acesta a adăugat că, în cazul în care tensiunile continuă, presiunea pe prețuri va rămâne ridicată, iar„efectele se vor vedea nu doar la carburanți, ci și în transport, logistică și, inevitabil, în inflație”.

Prețul carburanților poate ajunge la 10 lei din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

În urmă cu câteva zile, Dumitru Chisăliță declara că prețul motorinei poate ajunge la 10 lei, din cauza scumpirilor petrolului Brent.

„Dacă barilul urcă cu 10–20 de dolari, efectul se simte progresiv, nu peste noapte — dar rar rămâne doar pe hârtie”, spune Chisăliță, prezentând structura aproximativă a prețului carburanților în România.

Asta înseamnă că un plus de 10 dolari pe baril va aduce creșterea prețului carburanților din România cu 70 bani/litru, dacă scumpirea barilului este cu 20 de dolari, prețul carburanților din România va crește cu 1 lei/litru, iar dacă scumpirea barilului va fi cu 30 de dolari prețul în România va crește la pompă cu 2,5 lei/litru.

„Dacă țițeiul se stabilizează la 90–100 dolari, depășirea pragului de 9-10 lei/litru devine realistă”, preciza expertul.

Conflictul într-o regiune strategică energetică înseamnă cost distribuit global, avertizează Chisăliță: „Consumatorii plătesc la pompă, companiile plătesc în costuri operaționale, statele plătesc prin presiune pe buget și inflație, iar băncile centrale plătesc prin amânarea relaxării monetare. Pentru România, vulnerabilitatea nu vine doar din importuri de petrol, ci din integrarea în economia europeană. Dacă Germania sau Italia încetinesc din cauza energiei scumpe, efectul ajunge rapid și la București”.

Consiliul Concurenței monitorizează îndeaproape situația prețurilor carburanților, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”.