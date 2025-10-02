search
Publicat:

Un tânăr livrator din România și-a împărtășit povestea emoționantă de viață, impresionând prin determinarea lui de a-și ajuta iubita. El muncește 14 ore pe zi, după ce partenera lui a suferit un accident teribil, iar acum are nevoie de un tratament costisitor.

Tânărul muncește 14 ore pe zi pentru a-și ajuta iubita FOTO Instagram
Tânărul muncește 14 ore pe zi pentru a-și ajuta iubita FOTO Instagram

Povestea lor începe în urmă cu doi ani, când tânără a suferit un accident auto care i-a schimbat complet viața. Ea a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și, deși a supraviețuit, a fost diagnosticată cu durere complexă regională.

Mai exact, este vorba despre o afecțiune care provoacă durere severă, umflături sau sensibilitate accentuată a pielii. În cazul acestei probleme de sănătate, intervenția timpurie este esențială pentru a ameliora simptomele. Totuși, în România nu prea există soluții, iar tratamentul în afara țării este costisitor, scrie CanCan.

Luana a asociat durerea pe care o simte cu cea pe care un om ar putea să o aibă dacă ar avea 30-40 de măsele infectate în același timp. Simptomele sunt prezente tot timpul, iar pentru ameliorarea lor, tânăra ia anumite pastile și face kinetoterapie. Totuși, aceasta nu este o soluție pe termen lung, iar tratamentul este extrem de costisitor.

Luana a mărturisit că a fost abandonată la naștere. La 6 luni, a fost adoptată, dar părinții care au crescut-o au decedat. Așadar, acum, singurul sprijin pe care îl mare are este iubitul său.

Astfel, pentru a-și ajuta partenera, tânărul muncește ca livrator până la 14 ore pe zi. El a mărturisit că cel mai mare vis al său este ca iubita lui să fie sănătoasă și să poată duce o viață normală.

„Muncesc destul de mult, între 12 și 14 ore. Am muncit și mai mult uneori. Trebuie, sunt obligat să muncesc atât de mult, nu am de ales. Iubita mea a avut un accident în urmă cu 2 ani, pe trecera de pietoni și este nevoie de o sumă foarte mare pentru a acoperi tratamentul și pentru a ajunge în afara țării ca să facă un set de tratamente pentru a-și reveni. Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă, altă soluție. Spun că va veni o zi în care lucrurile vor reveni la normal și mă voi odihni în timp”, a mărturisit iubitul Luanei.

Tânăra are șansa să se vindece, însă nu în România, ci în SUA. Costurile sunt, însă, imense. Cei doi tineri mai au nevoie de aproximativ 80.000 de euro, motiv pentru care au decis să ceară ajutorul oamenilor.

„Tratamentul pe care trebuie să-l urmeze este pe o perioadă de 4-5 luni în America și costul total este undeva la 140.000 de euro. În prezent, avem 61.000 de euro avem. Dacă nu aș avea încredere, n-aș avea putere să merg mai departe. Are dureri foarte mari, stă acasă și face tratamentele pe care le poate face la noi în țară, doar că nu o ajută mare lucru. Vreau să aibă încredere că va fi bine și să nu-și piardă speranța. Chiar dacă va dura o perioadă mai mare, să nu-și piardă speranța”, a mai spus tânărul livrator.

Societate

