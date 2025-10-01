7.900 de euro pentru fiecare copil cu dizabilități! Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a primi banii

Copiii cu dizabilități din România vor putea beneficia, începând de miercuri, de e-vouchere în valoare de până la 7.900 de euro, în cadrul proiectului guvernamental „Tech-Assist”, menit să le îmbunătățească autonomia și să crească incluziunea socială. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole.

„Peste 7.900 de euro pentru fiecare copil cu dizabilități. De la 1 octombrie începe preînscrierea pentru e-voucherele din proiectul Tech-Assist. Este o șansă reală pentru mii de copii să fie mai independenți și pentru părinți să știe că nu sunt singuri. Vă încurajez să vă informați și să aplicați, pentru ca fiecare copil să primească sprijinul de care are nevoie”, a transmis ministrul Florin Manole, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), proiectul are drept scop creșterea autonomiei copiilor și facilitarea accesului acestora la tehnologii asistive.

E-voucherele pot fi folosite pentru achiziționarea unei game variate de produse, de la scaune rulante și aparate auditive la cititoare de ecran, software specializat, mobilier adaptat sau sisteme de alarmă.

Valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 de lei, TVA inclus, iar părinții sau tutorii legali pot achiziționa până la trei produse și trei accesorii compatibile, în funcție de nevoile specifice ale copilului.

Cine poate beneficia și ce condiții trebuie îndeplinite

Programul se adresează minorilor care au domiciliul sau reședința în România, dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil și sunt reprezentați legal de părinți sau tutori. Copiii care au beneficiat în ultimul an de finanțare publică pentru aceeași tehnologie nu pot aplica.

Preînscrierea se realizează online pe site-ul ANPDPD, iar părinții completează un formular digital. Ulterior, un expert va contacta solicitanții pentru depunerea documentelor și identificarea tehnologiei potrivite, pe baza recomandărilor medicale sau de specialitate.

După aprobarea dosarului, e-voucherul este emis și transmis electronic.

Instituția precizează că minimum 25% din fondurile totale ale proiectului sunt dedicate exclusiv nevoilor copiilor cu dizabilități, pentru a le crește șansele de integrare școlară și socială.