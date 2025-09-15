Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”

Rata șomajului în rândul tinerilor din România a ajuns la 23,9%, depășind cu zece procente media Uniunii Europene. În timp ce angajatorii spun că preferă candidați mai maturi, cu experiență și responsabilități familiale, tinerii acuză salariile mici, lipsa de șanse și tratamentul incorect.

Șomajul în România în rândul tinerilor se apropie de 23,9%, cu 10 procente peste media europeană. O știre în care se arăta că angajatorii preferă angajați maturi, deoarece „sunt mai consecvenți, au rate și copii, nu-și schimbă frecvent locul de muncă”, a fost comentată intens pe platforma reddit. Asta deși un specialist HR a explicat că una din greșelile pe care le fac tinerii este că aplică pentru toate posturile care cred că li se potrivesc, lucru care, în final, i-ar dezavantaja având în vedere că par nehotărâți.

Frustrarea tinerilor: „Nu vrem să fim sclavi pe salarii mici”

Reacțiile nu au întârziat să apară în mediul online. „Deci trebuie să am rate și copii ca să fiu luat în serios? Cu alte cuvinte, trebuie să devin sclavul băncii și sclavul patronului. Nu, mulțumesc”, a scris un utilizator pe Reddit.

Un alt tânăr a povestit experiența personală: „Am schimbat patru locuri de muncă până la 23 de ani. Am lucrat o lună la negru pentru că patronul era plecat în vacanță și nu putea semna contractul, iar altă dată am fost dat afară pe motiv că unora dintre colegi nu le place atitudinea mea. Asta e realitatea”.

Nemulțumirea se leagă mai ales de nivelul salariilor. „Angajatorii caută stabilitate, dar nu oferă salarii care să asigure stabilitatea. Creșterile de salariu minim nu se pun. Vrem salarii care să acopere nevoile de bază și câteva mici bucurii. Cerem prea mult?”, a comentat un alt utilizator.

„Adică, cel mai probabil, firmele văd că, dacă avem mai multe oportunități, mai bine nu se riscă să ne angajeze deoarece am putea să-i lăsăm pentru o oportunitate mai bună în orice moment, mai ales dacă nu avem nimic de pierdut”, a scris un tânăr.

„Dacă nu ești disperat, nu-ți convin condițiile de muncă din România și lui patronache îi e ciudă”, spune altcineva.

„Deci trebuie să fii sclav, pe scurt. Trebuie să îmi fac o rată, să devin sclavul băncii, iar apoi să mă angajez să fiu sclavul patronașului român jegos și cu tupeu. Nu, mersi”, spune un alt comentator.

„Intrasem să zic asta. Asta caută. Un „sclav”. Când am intrat eu în câmpul muncii, colegii mei, majoritatea de 40+, nu comentau la niciun rău tratament. Lucrau în week-end neplătiți. „Avem rate, avem copii”, asta auzeam când le atrăgeam atenția. Pe vară ajunsesem să lucrăm de la 8 la 8”, spune altcineva.

„Rate cât mai mari, ca să fii motivat să muncești tot mai mult!”

Cercul vicios al „lipsei de experiență”

Mulți tineri atrag atenția că se confruntă cu o situație imposibilă: pentru a fi angajat trebuie să ai experiență, dar pentru a dobândi experiență trebuie mai întâi să fii angajat. „Cum fac eu experiență dacă nimeni nu mă angajează pentru că nu am experiență?”, se întreabă retoric un absolvent.

Un altul adaugă: „În facultate nu înveți cum e munca în realitate. Job descriptions sunt irelevante dacă nu ai practică. Rolul HR ar trebui să fie să te cheme la interviu și să afle împreună cu tine ce post ți se potrivește”.

„Îmi place cum ei, practic, prin reportajul ăsta recunosc că dau cu flit tinerilor și preferă să angajeze doar oameni disperați sau cu experiență”, susține un alt comentator.

Critici au venit și la adresa instituțiilor care ar trebui să sprijine integrarea tinerilor pe piața muncii. „ANOFM, cu sute de angajați și zeci de agenții județene, a reușit în șase luni să califice doar 600 de persoane între 16 și 24 de ani. Adică două persoane pe lună, pe județ. Asta da performanță!”, a scris un utilizator.

Concluzie: între stabilitate și șanse reale

În trimestrul II 2025, populaţia activă a României a fost de 8,22 milioane de persoane, dintre care 7,73 milioane erau ocupate și aproape 490.000 șomeri, potrivit INS.

„În trimestrul II 2025, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,3%, în creştere faţă de trimestrul anterior. În trimestrul II 2025, populaţia activă a României era de 8.222.800 persoane, din care 7.733.000 persoane erau ocupate şi 489.800 persoane erau şomeri”, arată datele INS.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul II al anului 2025, de 63,3%, în creştere cu 0,6 puncte procentuale faţă de trimestrul I 2025.

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (23,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

La nivelul UE, România se află pe locul 3 în ceea ce privește șomajul tinerilor.

În timp ce angajatorii cer „stabilitate” și „consecvență”, tinerii se plâng de salarii insuficiente și oportunități puține. „Nu vrem să fim sclavi pe plantație. Vrem salarii decente și respect”, sintetizează un participant la dezbatere.