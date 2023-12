Baia de Fier din Gorj, inclusă în ruta turistică „Transhumanță în Munții Parâng“. Ce poate fi văzut aici VIDEO

Localitatea Baia de Fier din județul Gorj a fost inclusă în Ruta Cultural Turistică „Transhumanța în Munții Parâng”, aprobată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din România.

„Am solicitat acest lucru tocmai pentru a promova mai bine obiectivele turistice ce țin de Baia de Fier, și nu numai, în cadrul unei rute cultural-turistice recunoscută oficial și promovată de ministerul de resort. Este un nou pas spre creșterea vizibilității stațiunii turistice de interes local Baia de Fier.

Am propus în cadrul rutei «Transhumanța în Munții Parâng» parcurgerea traseului Rânca-Baia de Fier cu vizitarea următoarelor obiective turistice situate în regiunea Oltenia de Sub Munte-Peștera Muierilor, Traseele de Via Ferrata, Cheile Galbenului, Cheile Oltețului, Șura Haiducilor, Crucea lui Ursache, Biserica Toți Sfinții, Biserica de Lemn Sf. Apostoli Petru și Pavel, zona Rânca cu Muzeul Civilizației Montane Rânca, Transalpina în sezon cu Vf. Păpușa, mănăstirile din zona Horezu-Polovragi-Crasna.

De asemenea, în cadrul rutei aprobate de dl. ministru Ștefan Radu Oprea au fost incluse toate structurile de cazare care aparțin de Baia de Fier, atât cele din Rânca cât și cele din satele Cernădia sau Baia de Fier“, se arată într-un comunicat de presă emis de Primăria comunei Baia de Fier.

Principalele obiective cultural-turistice

Principalele obiective cultural-turistice din Ruta Cultural Turistică „Transhumanța în Munții Parâng“ sunt următoarele: Transalpina, Rânca, Peștera Muierilor, 21 de trasee de Via Ferata- Baia de Fier, Șura Haiducilor, Crucea lui Ursache, Cheile Galbenului, Biserici-monumente istorice, Drumeții-Trasee turistice.

Localitatea Baia de Fier s-a dezvoltat mult, în ultima perioadă, din punct de vedere turistic. Numărul pensiunilor și agro-pensiunilor a crescut foarte mult, iar zona a fost declarată stațiune turistică de interes local.

Atracțiile din Baia de Fier

Peștera Muierilor este principala atracție turistică din Baia de Fier. Peștera este locul unde se refugiau femeile în vremurile de restriște. Este prima peșteră electrificată din România și este una dintre primele amenajate pentru vizitare.

Cheile Galbenului este, de asemenea, o zonă deosebit de frumoasă din Baia de Fier, unde există totodată multe trasee de via ferrata, ceea ce atrage mulți iubitori ai muntelui.

Recent, printr-un program cu finanțare europeană, în Baia de Fier a fost amenajată o pistă pentru biciclete în lungime de aproape 8 kilometri și un amfiteatru pentru desfășurarea manifestărilor artistice.

Hamacele la înălțime este o idee a unui localnic iubitor al muntelui, astfel că cine dorește se poate relaxa în hamace aflate la o înălțime de 200 de metri.