Agenția Internațională pentru Energie Atomică confirmă pagube produse la clădirile centralei nucleare Natanz din Iran

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) a confirmat marți, 3 martie, unele deteriorări recente la clădirile de intrare ale Uzinei de Îmbogățire a Combustibilului de la Natanz (FEP) din Iran.

„Pe baza celor mai recente imagini satelitare disponibile, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) poate confirma acum unele pagube recente la clădirile de acces ale uzinei subterane de îmbogățire a combustibilului nuclear de la Natanz (FEP) din Iran.

Nu sunt așteptate consecințe radiologice și nu a fost detectat niciun impact suplimentar asupra instalației propriu-zise, care a fost grav avariată în conflictul din iunie”, transmite AIEA.

Instalația nucleară din orașul iranian Natanz a fost lovită în timpul atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului, a declarat ambasadorul Iranului la agenția nucleară a ONU.

Instalația nucleară de la Natanz s-a numărat printre siturile vizate de raidurile aeriene ale SUA și Israelului împotriva Iranului, în iunie 2025.

Programul nuclear al Iranului s-a numărat printre motivele invocate de Israel și SUA pentru lansarea atacurilor, susținând că Teheranul se apropia prea mult de capacitatea de a produce, în cele din urmă, o bombă atomică.

Iranul deține un stoc de uraniu îmbogățit la 60%, aproape de nivelul necesar pentru arme nucleare, însă și-a exprimat disponibilitatea de a reduce nivelul de puritate la 20% sau sub acest prag.

Teheranul susține că nu urmărește dezvoltarea de arme nucleare și că programul său are scopuri pașnice, civile.

Statele Unite și Israel au lansat sâmbătă dimineață, 28 februarie, o ofensivă militară coordonată împotriva Iranului, vizând „zeci de obiective militare” în Teheran și alte orașe, inclusiv Isfahan, Tabriz, Karaj, Qom, Kermanshah și Ilam.