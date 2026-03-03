Wizz Air trimite un avion din Sofia la Muscat pentru a evacua echipajele blocate în Dubai

Wizz Air a trimis un avion de la Sofia (Bulgaria) spre Muscat (Oman) pentru a evacua echipajele de zbor rămase blocate în Dubai (Emiratele Arabe), au informat surse avizate pentru „Adevărul”.

Potrivit surselor citate, cu același zbor ar mai fi evacuați și alți angajați ai companiei aeriene low-cost, care se aflau în vacanță în Emiratele Arabe.

Printre persoanele evacuate se află și români.

Avionul, un Airbus A321neo, a decolat din capitala Omanului cu destinația Sofia (Bulgaria), unde va ateriza în jurul orei 15:00.

Circa 300 de cetățeni români au ajuns în noaptea de luni spre marți în țară cu două curse operate de TAROM spre Egipt. La aeroport a fost prezentă și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Programate luni dimineață, cursele speciale au fost amânate din cauza întârzierilor generate de transportul terestru pe ruta Israel-Egipt şi a formalităților de frontieră.

Aproximativ 14.000 de cetățeni români se află în prezent în Emiratele Arabe Unite, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, luni, în cadrul unui briefing de presă.

„Estimarea autorităților este că păstrarea azi-mâine a locului actual în care se află cetățenii români este varianta recomandată”, a afirmat Oana Ţoiu.