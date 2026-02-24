search
Marți, 24 Februarie 2026
Guvernul, acuzat că lovește în persoanele cu dizabilități: „Este profund nedrept. Se sugerează că suntem prea mulți sau că abuzăm de drepturi”

Publicat:

Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România, acuză Guvernul că a ignorat din nou persoanele cu dizabilități în pachetul de măsuri fiscale anunțat. Invitată la Prima News, Tontsch a criticat dur eliminarea unor drepturi garantate prin lege și înlocuirea lor cu ajutoare temporare, pe care le consideră insuficiente și nedrepte.

Președinta CNDR acuză tăierea unor drepturile stabile, previzibile. FOTO Pixabay
Președinta CNDR acuză tăierea unor drepturile stabile, previzibile. FOTO Pixabay

„Nu s-a ținut cont de cei care trăiesc singuri, de familiile monoparentale cu copii cu dizabilități sau de cei care supraviețuiesc doar din indemnizația de handicap”, a spus Daniela Tontsch, subliniind că persoanele cu handicap grav sunt deja printre cele mai vulnerabile social.

Președinta CNDR respinge categoric introducerea pragurilor pentru reducerea impozitelor și acuză Guvernul că a luat decizii fără consultare.

Daniela Tontsch atrage atenția și asupra efectelor recentei modificări a criteriilor de încadrare în grad de handicap, care ar fi dus la reclasificări abuzive în cazul unor pacienți cu boli grave, doar pentru ca statul să facă economii.

Lidera Consiliului Național al Dizabilității consideră că pachetul de ajutoare sociale anunțat de Executiv nu poate compensa eliminarea scutirilor de impozit și blocarea indexării indemnizațiilor:

„Este profund nedrept să tai drepturile stabile, previzibile, garantate prin lege şi apoi să vii cu ajutoare punctuale, condiţionate şi temporare. Pentru persoanele cu dizabilităţi, protecţia nu poate funcţiona pe principiul îţi iau un drept şi îţi dau un ajutor”.

„Suntem linșați în spațiul public

Daniela Tontsch denunță discursul public al unor politicieni, pe care îl consideră stigmatizant și periculos.

Suntem linșați în spațiul public. Se sugerează că suntem prea mulți sau că abuzăm de drepturi. Este strigător la cer ce se întâmplă”, a spus reprezentanta CNDR.

Coaliția de guvernare a decis luni reducerea cu 50% a taxelor pentru prima locuință și prima mașină în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat, revenind astfel asupra regimului de impozitare locală aplicat inițial. Măsura a fost anunțată împreună cu alte facilități fiscale: o reducere de 25% pentru clădirile cu o vechime de peste 100 de ani și de 15% pentru imobilele construite cu 50 până la 100 de ani în urmă.

